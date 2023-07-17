В обмен на диверсию: в Сбере рассказали о новой уловке мошенников

С начала года в Сбере зафиксировали более 20 случаев нападения на офисы банка, которые граждане совершили под воздействием мошенников. Обманутым россиянам обещали вернуть похищенные деньги в обмен на акт диверсии или предлагали помочь таким образом полиции поймать преступников. Во всех случаях задержание нападавших происходило по горячим следам, сообщили в пресс-службе Сбера.

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«Схема мошенничества следующая: злоумышленники от лица правоохранительных органов либо сотрудников безопасности банка сообщают человеку, что в отношении него совершаются мошеннические действия (якобы оформлен кредит или кто-то пытается вывести деньги со счетов). Мошенники стараются выманить у жертвы деньги, а затем толкают ее на преступление в отношении банка. Например, под предлогом помощи полиции в задержании мошенников жертву просят устроить "дымовую завесу", подорвать петарду или совершить поджог в офисе банка. В случае, если злоумышленникам удается похитить денежные средства гражданина, они признаются в мошенничестве и предлагают вернуть похищенное в обмен на акт диверсии — запуск фейерверка в отделении или нападение на сотрудника банка. Конечно, денежные средства мошенники не возвращают, а жертва сама становится преступником», — пояснили в банке.

Зампред правления Сбера Станислав Кузнецов предупредил, что выполняя подобные задания, граждане совершают деяния, которые могут быть квалифицированы по статье 205 УК РФ «Террористический акт», предусматривающей суровое наказание. Он призвал россиян быть бдительными и помнить, что правоохранители никогда не просят совершать противоправные действия: поджигать офисы, взрывать фейерверки и нападать на банковских сотрудников.

