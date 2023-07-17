В России начнут производить винтовку для неопытных снайперов

В России стартует производство новой самозарядной снайперской винтовки «Зверобой». Как сообщил РИА Новости глава предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев, неопытные снайперы могут поражать «Зверобоем» цели на расстоянии 2 км.

Статья по теме: В России импортозаместили дальнобойный снайперский патрон

«Наша компания приняла решение сдвинуть на более раннее время выпуск "самозарядки" в калибрах 375 и 408 Cheytac, разработанной компанией ранее. Рабочее название проекта "Зверобой" мы выбрали по итогам народного голосования в соцсетях», — сообщил Лобаев.

Преимущество этой винтовки, по его словам, заключается в том, что при кучности стрельбы 0,5 угловой минуты она дает возможность менее подготовленными стрелками поражать цели на расстоянии в два и более километров за счет возможности быстро произвести повторный выстрел. Ускорение старта производства новой винтовки Лобаев объяснил тем, что компания уже серийно выпускает патрон калибра Cheytac, полностью состоящий из отечественных комплектующих.

Lobaev Arms, расположенное в Калужской области, стало первым в России частным оборонным предприятием, специализирующимся на производстве гражданского и служебного снайперского оружия. Наиболее известная его разработка — снайперская винтовка «Сумрак» — самое дальнобойное на сегодняшний день оружие такого класса в мире. При рекордной стрельбе цель поражается на расстоянии 4,2 км.

