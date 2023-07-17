Владимир Ефимов: более 800 га земли вовлекли в хозяйственный оборот власти Москвы за 5 лет

Власти Москвы с 2018 года предоставили около 900 участков земли общей площадью более 800 га под застройку коммерческими, социальными и жилыми объектами. Об этом сообщил 15 июля заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его оценке, это позитивный итог, поскольку таким образом в Москве развивают транспортную и социальную инфраструктуру, строят новые заводы и создают дополнительные рабочие места.

«За последние 5 лет город вовлек в оборот более 800 га земли. Так, для реализации масштабных инвестиционных проектов застройщикам и инвесторам без торгов выделено более 670 га, с ними заключено 407 договоров аренды. Еще почти 500 участков площадью около 130 га предприниматели и граждане получили по результатам аукционов», – рассказал Владимир Ефимов.

Напомним, что согласно городскому законодательству, инвесторы могут получить земельные участки под реализацию масштабного инвестиционного проекта целевым назначением: в аренду на 5 лет. Таким статусом наделяют проекты, важные для развития столицы: будущие промышленные площадки, спортивные объекты, детские сады и школы, торговые и деловые центры.

В свою очередь, аукционы на право аренды и продажа участков под застройку позволяют привлекать инвесторов к созданию и развитию городской инфраструктуры, отметил министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. По его оценке, за последние 5 лет власти столицы выбрали по итогам торгов арендаторов для территорий общей площадью более 80 га. На них возведут 133 коммерческих проекта, в том числе культурно-досуговые, торговые, гостиничные и другие объекты. «Еще 366 участков площадью около 50 га арендовали или приобрели граждане для строительства индивидуальных домов», – уточнил Максим Гаман.

Земли, которые используют неэффективно, выявляют по итогам регулярной инвентаризации. Только в прошлом году власти столицы обследовали 14,9 тыс. га земли. «А за шесть месяцев 2023 года управлением Росреестра по Москве в адрес департамента городского имущества направлена информация о 249 земельных участках площадью 230 га, находящихся в собственности города, для их дальнейшего эффективного использования», — отметил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Регулярные проверки проходят и на территориях Москвы, переданных в аренду инвесторам: проверяющие следят за исполнением действующего законодательства, подчеркнули в мэрии столицы.