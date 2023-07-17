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Восстановление китайской экономики после пандемии замедляется

Сергей Мануков
корреспондент Expert.ru
17 июля 2023, 12:30

Неубедительные экономические показатели во втором квартале могут заставить Пекин усилить программу помощи китайской экономике.

piqsels.com

Национальное управление статистики КНР (NBS) опубликовало данные по валовому продукту во втором квартале 2023 года. ВВП Китая в апреле-июне вырос всего лишь на 0,8%. Это несколько выше прогнозов (0,5%) опрошенных агентством Reuters экономистов, но значительно ниже результатов первого квартала, когда увеличение ВВП составило 2,2%. В годовом выражении ВВП увеличился во втором квартале на 6,3%. Темпы роста выросли: в первом квартале они были 4,5%, и стали самыми быстрыми после второго квартала 2021 года. Однако и по темпам роста показатели ниже прогнозов, которые были 7,3%.

«Данные свидетельствуют о том, что постковидный бум в Китае закончился,- приводит Reuters комментарий экономиста сиднейского банка Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг.- Несмотря на то, что показатели выше майских, общая картина выглядит довольно слабо. Особенно на фоне рекордной молодежной безработицы».

В июне молодежная безработица в Китае выросла до 21,3% (в мае – 20,8%) и установила очередной антирекорд.

Неубедительные экономические показатели в апреле-июне заставляют некоторых экономистов сомневаться в выполнении задачи, поставленной Пекином - достигнуть годового роста ВВП на 5%.

Согласно июньским данным, которые появились одновременно с квартальными данными по ВВП, розничные продажи в КНР в первом летнем месяце выросли на 3,1%. Рост резко замедлился по сравнению с маем, когда они увеличились на 12,7%. С другой стороны, отставание от прогноза (3,2%) минимальное.

Неожиданно резко – на 4,4% увеличилось в июне промышленное производство. В мае рост был скромнее – 3,5%. К сожалению, спрос остается слабым.

Частные инвестиции в основной капитал в первой половине текущего года снизились на 0,2%. Этот показатель особенно бросается в глаза на фоне государственных инвестиций в частный капитал, которые в январе-июне 2023 года выросли на 8,1%. Снижение частных инвестиций говорит о низкой уверенности частного бизнеса.

О замедлении восстановления китайской экономики после отмены коронавирусных ограничений в конце прошлого года свидетельствует и резкое снижение экспорта, самое сильное за три года, из-за снижения внутреннего и внешнего спроса. Вызывает тревогу и длительный кризис на очень важном рынке недвижимости. Инвестиции на нем в годовом выражении в июне снизились на 20,6%. Это некоторое улучшение по сравнению с маем, когда снижение составило 21,5%.

Слабые квартальные показатели в сочетании с рисками рецессии глобальной экономики заставляют экономистов говорить о том, что китайской экономике может понадобиться мощная поддержка. Правительство, считает Reuters, будет вынуждено расширить программу помощи экономике, включая огромные инфраструктурные проекты и поддержку потребителей и частных компаний. Не исключено, что властям придется ослабить гайки и в строительном секторе, глубокий кризис в котором длится не первый год и на который приходится четверть ВВП.

Часть экспертов винит в замедлении восстановления китайской экономики тяжелые последствия трехлетней борьбы с коронавирусом, а также чистки и ограничения в строительном и технологическом секторах.

«Не стоит однако возлагать большие надежды на дополнительную поддержку,- советует экономист Moody’s Analytics Гарри Мэрфи Круз.- Мы видим все больше признаков того, что этот год станет для Китая потерянным».

Очевидно, решения по экономической политике и по расширению программы поддержки будут приняты на ближайшем заседании Политбюро ЦК КПК, которое состоится в конце июля.