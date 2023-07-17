Восстановление китайской экономики после пандемии замедляется

Национальное управление статистики КНР (NBS) опубликовало данные по валовому продукту во втором квартале 2023 года. ВВП Китая в апреле-июне вырос всего лишь на 0,8%. Это несколько выше прогнозов (0,5%) опрошенных агентством Reuters экономистов, но значительно ниже результатов первого квартала, когда увеличение ВВП составило 2,2%. В годовом выражении ВВП увеличился во втором квартале на 6,3%. Темпы роста выросли: в первом квартале они были 4,5%, и стали самыми быстрыми после второго квартала 2021 года. Однако и по темпам роста показатели ниже прогнозов, которые были 7,3%.

«Данные свидетельствуют о том, что постковидный бум в Китае закончился,- приводит Reuters комментарий экономиста сиднейского банка Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг.- Несмотря на то, что показатели выше майских, общая картина выглядит довольно слабо. Особенно на фоне рекордной молодежной безработицы».

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В июне молодежная безработица в Китае выросла до 21,3% (в мае – 20,8%) и установила очередной антирекорд.

Неубедительные экономические показатели в апреле-июне заставляют некоторых экономистов сомневаться в выполнении задачи, поставленной Пекином - достигнуть годового роста ВВП на 5%.

Согласно июньским данным, которые появились одновременно с квартальными данными по ВВП, розничные продажи в КНР в первом летнем месяце выросли на 3,1%. Рост резко замедлился по сравнению с маем, когда они увеличились на 12,7%. С другой стороны, отставание от прогноза (3,2%) минимальное.

Неожиданно резко – на 4,4% увеличилось в июне промышленное производство. В мае рост был скромнее – 3,5%. К сожалению, спрос остается слабым.

Частные инвестиции в основной капитал в первой половине текущего года снизились на 0,2%. Этот показатель особенно бросается в глаза на фоне государственных инвестиций в частный капитал, которые в январе-июне 2023 года выросли на 8,1%. Снижение частных инвестиций говорит о низкой уверенности частного бизнеса.

О замедлении восстановления китайской экономики после отмены коронавирусных ограничений в конце прошлого года свидетельствует и резкое снижение экспорта, самое сильное за три года, из-за снижения внутреннего и внешнего спроса. Вызывает тревогу и длительный кризис на очень важном рынке недвижимости. Инвестиции на нем в годовом выражении в июне снизились на 20,6%. Это некоторое улучшение по сравнению с маем, когда снижение составило 21,5%.

Слабые квартальные показатели в сочетании с рисками рецессии глобальной экономики заставляют экономистов говорить о том, что китайской экономике может понадобиться мощная поддержка. Правительство, считает Reuters, будет вынуждено расширить программу помощи экономике, включая огромные инфраструктурные проекты и поддержку потребителей и частных компаний. Не исключено, что властям придется ослабить гайки и в строительном секторе, глубокий кризис в котором длится не первый год и на который приходится четверть ВВП.

Часть экспертов винит в замедлении восстановления китайской экономики тяжелые последствия трехлетней борьбы с коронавирусом, а также чистки и ограничения в строительном и технологическом секторах.

«Не стоит однако возлагать большие надежды на дополнительную поддержку,- советует экономист Moody’s Analytics Гарри Мэрфи Круз.- Мы видим все больше признаков того, что этот год станет для Китая потерянным».

Очевидно, решения по экономической политике и по расширению программы поддержки будут приняты на ближайшем заседании Политбюро ЦК КПК, которое состоится в конце июля.