Жадность не может победить ничто — даже геополитика

К открытию торгов на фондовом рынке Московской биржи ситуация сложилась просто удручающей: мало было теракта на Крымском мосту, так еще на процент дешевела нефть. Поэтому неудивительно, что торги на рынке акций открылись незначительным снижением котировок большинства высоколиквидных акций.
Однако просадки очень быстро стали выкупаться, и уже по итогам первого часа торгов Индекс Мосбиржи превысил свое значение на закрытие рынка в пятницу. По итогам же дня индикатор прибавил полпроцента.
Во многом рост был спровоцирован очередной волной ослабления рубля, которое поддержало бумаги прежде всего не-нефтяных экспортеров. Так, «Северсталь» сегодня продемонстрировала лучший результат среди высоколиквидных акций, подорожав почти на 2%. Вдвое меньше подрос ММК, 0,9% прибавил «Норникель».
Но при этом в числе лидеров роста было много бумаг тех эмитентов, которые явно проиграют от девальвации российской валюты и практически неизбежного цикла повышения ключевой ставки Банка России. Так, в первую пятерку с результатом +4% вошли акции девелопера «Самолет». А ведь рост ключевой ставки вызовет увеличение процентных ставок по ипотеке, которая является одним из главных драйверов спроса на недвижимость. В конце же десятки лучших бумаг понедельника расположились расписки ВК и «Озона». Для них повышение процентных ставок по кредитам чревато увеличением стоимости обслуживания долга.
Видя такие аномалии рынка, некоторые эксперты в кулуарной беседе с «Экспертом» выдвинули предположение, что рынок сейчас растет за счет средств частных инвесторов, многие из которых покупают отставшие от рынка бумаги, руководствуясь эмоциями и мнением некоторых аналитиков, а не логикой.
В тоже время, считают эксперты, хорошие среднесрочные перспективы у нефтяных акций. ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией явно демонстрирует, что не допустит сильного снижения цен на нефть. А ближе к концу года США с высокой вероятностью начнут восполнять резервы, потраченные на борьбу с ростом нефтяных цен. При этом, несмотря на очень комфортные для сланцевой добычи цены на нефть, число работающих буровых установок в США снижается с начала декабря прошлого года. По данным Baker Hughes на прошлую пятницу, за неделю их число упало на 3 единицы до 537. Этот уровень соответствует объему бурения в разгар коронавирусного кризиса в апреле 2020 года.
В США нефтедобыча финансируется преимущественно инвесторами, а не самими нефтяными компаниями, как в России. Таким образом, спад объемов бурения говорит о нежелании вкладываться в отрасль и снижении потенциала наращивания добычи.
Что же касается ближайших перспектив нефти, то к закрытию российских торгов за баррель давали около $78,6. Сильная техническая поддержка лежит в долларе ниже. Если нефтяные «медведи» не смогут ее продавить, то с большой вероятность котировки пойдут в сторону сопротивления $86—87 за баррель. В противном, пока кажущимся менее вероятном случае, нефть уйдет в привычный для последних полутора месяцев коридор $72-77,5.
Сегодняшнее снижение «черного золота» отечественных инвесторов не испугало: «Роснефть» подорожала на 0,3%, а «Газпромнефть» и «Лукойл» в цене практически не изменились. Небольшое удешевление акций «Сургутнефтегаза» вызвано исключительно фиксацией прибыли после бурного роста бумаг.
Отчасти нефтянке помог удержаться слабеющий российский рубль, по итогам дня просевший на процент — до 91 за доллар.
На рынке явно наблюдается дефицит предложения валюты.
«Давление на рубль продолжают оказывать ключевые факторы, в первую очередь — недостаточный приток иностранной валюты для комфортного обеспечения восстановившегося импорта. Это обусловлено сократившейся экспортной выручкой. Хотя ситуация на рынке нефти постепенно улучшается, она пока не способна изменить у нас баланс спроса на инвалюту и ее предложения в сторону укрепления рубля», — полагает Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций».
Его слова подтверждает ход сегодняшних торгов. Сегодня, с началом основных торгов, рубль укреплялся. Но после полудня тенденция сменилась на обратную. Валютные трейдеры говорят, что Банк России продает основной объем зарезервированной на день валюты в рамках бюджетного правила в первые утренние часы. Если трейдеры правы, то картина складывается вполне логичная: с уходом с рынка такого крупного продавца как ЦБ, объем предложения валюты резко снижается, и рубль начинает дешеветь.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что временной лаг между ростом цен на нефть и увеличением притока валюты на внутренний рынок составляет несколько месяцев.