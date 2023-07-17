Жадность не может победить ничто — даже геополитика

К открытию торгов на фондовом рынке Московской биржи ситуация сложилась просто удручающей: мало было теракта на Крымском мосту, так еще на процент дешевела нефть. Поэтому неудивительно, что торги на рынке акций открылись незначительным снижением котировок большинства высоколиквидных акций.

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Однако просадки очень быстро стали выкупаться, и уже по итогам первого часа торгов Индекс Мосбиржи превысил свое значение на закрытие рынка в пятницу. По итогам же дня индикатор прибавил полпроцента.

Во многом рост был спровоцирован очередной волной ослабления рубля, которое поддержало бумаги прежде всего не-нефтяных экспортеров. Так, «Северсталь» сегодня продемонстрировала лучший результат среди высоколиквидных акций, подорожав почти на 2%. Вдвое меньше подрос ММК, 0,9% прибавил «Норникель».

Но при этом в числе лидеров роста было много бумаг тех эмитентов, которые явно проиграют от девальвации российской валюты и практически неизбежного цикла повышения ключевой ставки Банка России. Так, в первую пятерку с результатом +4% вошли акции девелопера «Самолет». А ведь рост ключевой ставки вызовет увеличение процентных ставок по ипотеке, которая является одним из главных драйверов спроса на недвижимость. В конце же десятки лучших бумаг понедельника расположились расписки ВК и «Озона». Для них повышение процентных ставок по кредитам чревато увеличением стоимости обслуживания долга.

Видя такие аномалии рынка, некоторые эксперты в кулуарной беседе с «Экспертом» выдвинули предположение, что рынок сейчас растет за счет средств частных инвесторов, многие из которых покупают отставшие от рынка бумаги, руководствуясь эмоциями и мнением некоторых аналитиков, а не логикой.

В тоже время, считают эксперты, хорошие среднесрочные перспективы у нефтяных акций. ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией явно демонстрирует, что не допустит сильного снижения цен на нефть. А ближе к концу года США с высокой вероятностью начнут восполнять резервы, потраченные на борьбу с ростом нефтяных цен. При этом, несмотря на очень комфортные для сланцевой добычи цены на нефть, число работающих буровых установок в США снижается с начала декабря прошлого года. По данным Baker Hughes на прошлую пятницу, за неделю их число упало на 3 единицы до 537. Этот уровень соответствует объему бурения в разгар коронавирусного кризиса в апреле 2020 года.

В США нефтедобыча финансируется преимущественно инвесторами, а не самими нефтяными компаниями, как в России. Таким образом, спад объемов бурения говорит о нежелании вкладываться в отрасль и снижении потенциала наращивания добычи.

Что же касается ближайших перспектив нефти, то к закрытию российских торгов за баррель давали около $78,6. Сильная техническая поддержка лежит в долларе ниже. Если нефтяные «медведи» не смогут ее продавить, то с большой вероятность котировки пойдут в сторону сопротивления $86—87 за баррель. В противном, пока кажущимся менее вероятном случае, нефть уйдет в привычный для последних полутора месяцев коридор $72-77,5.

Сегодняшнее снижение «черного золота» отечественных инвесторов не испугало: «Роснефть» подорожала на 0,3%, а «Газпромнефть» и «Лукойл» в цене практически не изменились. Небольшое удешевление акций «Сургутнефтегаза» вызвано исключительно фиксацией прибыли после бурного роста бумаг.

Отчасти нефтянке помог удержаться слабеющий российский рубль, по итогам дня просевший на процент — до 91 за доллар.

На рынке явно наблюдается дефицит предложения валюты.

«Давление на рубль продолжают оказывать ключевые факторы, в первую очередь — недостаточный приток иностранной валюты для комфортного обеспечения восстановившегося импорта. Это обусловлено сократившейся экспортной выручкой. Хотя ситуация на рынке нефти постепенно улучшается, она пока не способна изменить у нас баланс спроса на инвалюту и ее предложения в сторону укрепления рубля», — полагает Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций».

Его слова подтверждает ход сегодняшних торгов. Сегодня, с началом основных торгов, рубль укреплялся. Но после полудня тенденция сменилась на обратную. Валютные трейдеры говорят, что Банк России продает основной объем зарезервированной на день валюты в рамках бюджетного правила в первые утренние часы. Если трейдеры правы, то картина складывается вполне логичная: с уходом с рынка такого крупного продавца как ЦБ, объем предложения валюты резко снижается, и рубль начинает дешеветь.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что временной лаг между ростом цен на нефть и увеличением притока валюты на внутренний рынок составляет несколько месяцев.