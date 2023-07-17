Жизнь пострадавшей в результате теракта на Крымском мосту девочки вне опасности

Состояние ребенка, получившего ранение при украинской атаке на Крымский мост, сейчас не вызывает опасений за ее жизнь. Об этом сообщает в своем Телеграм-канале оперштаб Кубани.

«Ночью в происшествии на Крымском мосту пострадала несовершеннолетняя. Ее госпитализировали с сочетанной травмой — повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии средней тяжести в Темрюковскую ЦРБ. Ребенок в сознании, дышит самостоятельно», — говорится в сообщении.

По данным оперштаба, санавиацией в Темрюк, где в детскую больницу госпитализирована пострадавшая девочка санавиацией прилетели специалисты Детской краевой клинической больницы, среди которых анестезиолог-реаниматолог.

Уточняется, что «на месте консилиум врачей на прямой связи с краевыми специалистами примет решение о дальнейшем лечении и переводе в ДККБ. Если состояние ребенка будет стабильным и ее можно будет транспортировать, то сразу по воздушному коридору девочку доставят в реанимацию Детской краевой клинической больницы. Жизни подростка ничего не угрожает, медики оказывают всю необходимую помощь в полном объеме, к работе с пострадавшей подключатся и психологи».

ИО главного врача ЦРБ по Темрюкскому району Александр Александров подтвердил, что ребенок будет санавиацией перевезен в Детскую краевую клиническую больницу.

В результате украинской террористической атаки на Крымский мост погибли двое гражданских лиц — супруги. Их 14-летняя дочь пострадала, но осталась жива.

Нанесены повреждения инфраструктуре моста, остановлено автомобильное движение. На фоне произошедшего ряд федеральных и региональных российских политиков призвал к жесткому ответу со стороны ВС РФ.

