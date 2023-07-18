Акции дня: новая дивполитика подогрела акции «Мосэнерго»

Акции компании «Мосэнерго» торговались в плюсе по итогам сессии на Мосбирже во вторник, 18 июля. Бумаги подорожали на +2,69% до 3,05 руб. за штуку.

Причиной для роста стало утверждение дивидендной политики в новой редакции и выплата «дивов» за 2022 год. Согласно документу, компания сможет направлять на выплаты не менее 50% от скорректированной чистой прибыли до четырех раз в год (за итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и года). Кроме того, 20 июля компания представит операционные результаты за первое полугодие 2023 года.

Вслед за «Мосэнерго» также росли котировки «ОГК-2» (+1,68% до 0,683 рублей за штуку).

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +1,27% до 2954,52 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,50% до 1024,98 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:52 мск составила 79,91 долларов за баррель (+1,72%). Российская валюта слабела – 90,64 руб. за доллар.