Акционеры «Совкомбанка» одобрили выделение юрлица с замороженными активами

Собрание акционеров «Совкомбанка» одобрило реорганизацию банка в форме выделения из него юридического лица, владеющего заблокированными активами. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Решение было принято единогласно. Так, ООО «Содействие международным расчетам» перейдет часть ПВА (проблемных валютных активов) Банка , заблокированных в недружественных странах. Процесс реорганизации займет несколько месяцев и ориентировочно завершится к концу третьего квартала 2023 года, добавили в банке.

«Выделение юридического лица в соответствии с новым законом 292-ФЗ позволяет передать на такое вновь образованное юрлицо обязательства перед недружественными нерезидентами и заблокированные активы на соразмерную сумму. Это позволит банку упростить работу с заблокированными активами и долгами перед недружественными кредиторами, а также позволит снизить эффект от создания резервов в отношении заблокированных активов и будет иметь незначительное влияние на капитал, ликвидность и нормативы», - прокомментировал первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк» Сергей Хотимский.