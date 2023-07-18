Правительство Якутии придало ускорение акциям «Алросы»

Сегодня по СМИ прошла информация со ссылкой на правительство Якутии, что «Алроса» планирует возобновить добычу на руднике «Мир» в 2032 году. Годовая производительность рудника оценивается в 2 млн тонн руды и около 3 млн карат алмазов.

Кимберлитовая трубка «Мир» считается одним из крупнейших в мире месторождений алмазов. «Алроса» вела на нем добычу с 2009 г. подземным способом. Однако в августе 2017 г шахта была затоплена из-за прорыва воды.

В прошлом году «Алроса» объявила о планах строительства нового рудника, который и планируется запустить в 2032 г.

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С инвестиционной точки зрения, новость выглядит нейтральной для компании – до 2032 года многое чего может измениться. Но так или иначе, а после данной публикации акции «Алросы» рванули вверх. Ближе к вечеру вторника они дорожали на 3,6%, входя в пятерку самых быстрорастущих бумаг дня.

С последней декады июня акции компании торгуются в мощном восходящем тренде. Сначала, как и другие акции других экспортеров, бумаги «Алросы» откликнулись на снижение курса рубля, которое увеличивает балансовые доходы компании.

Потом подоспела новость, что Минфин не рассматривает возможность повышения налога на добычу полезных ископаемых для «Алросы». На февраль-март 2023 года НДПИ для компании был увеличен на 19 млрд руб.

Аналитики восприняли сообщение Минфина как резкий рост вероятности, что алмазодобывающий гигант выплатит дивиденды.

«Если дополнительной налоговой нагрузки не будет, мы не исключаем промежуточные дивиденды с доходностью 6-7%», - писали на прошлой неделе в своем обзоре аналитики БКС.

Аналитики «Газпромбанк Инвестиции» не исключили, что в дивидендную массу войдет и часть нераспределенной прибыли прошлого года. Но при этом они не видят «существенного потенциала роста в акциях АЛРОСА по текущей цене».

Эксперты БКС еще более пессимистичны в отношении акций «Алросы». «Мы сохраняем рекомендацию «Продавать» на фоне снижения цен на алмазы», - писали они.

Данные опасения не лишены смысла. По сообщению Anglo American, которая контролирует 85% акций мирового алмазного лидера De Beers, в ходе пятого в этом году цикла продаж (с 5 по 20 июня) De Beers сумела продать своей продукции только на $450 млн, что на 31% ниже уровня годом ранее и на 6% меньше объема четвертого цикла.

Из-за слабого спроса De Beers снизила цены на алмазы весом от 1 карата на 5-10%.

К общеотраслевому негативу стоит добавить, что у «Алросы» наверняка есть проблемы с продажей своей продукции на внешних рынках, а строительство нового рудника на «Мире» потребует инвестиций, оцениваемых в более чем 120 млрд руб.

Дивидендная доходность в 6-7% также становится неинтересной инвесторам, поскольку вложения в безрисковые ОФЗ со сроком погашения через год принесут чуть более 8,5% годовых.

Но пока отечественные инвесторы все «медвежьи» факторы игнорируют – с 29 июня по сегодняшний день акции «Алросы» подорожали на 20%. Сильное техническое сопротивление по бумаге лежит в районе 90 рублей, потенциал роста до него составляет чуть более 10%.