Банкам запретили манипулировать с полной стоимостью кредитов и навязывать допуслуги

Госдума приняла закон, направленный против манипуляций с полной стоимостью кредита (ПСК) или займа, привлечения клиентов недобросовестной рекламой и навязывания дополнительных платных услуг. Большинство норм закона, вносящего поправки в ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и отдельные законодательные акты, вступит в силу через 180 дней после опубликования, норма о рекламе – через 90 дней, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«Так, расширяется перечень платежей заемщика, которые банки и микрофинансовые организации должны включать в расчет ПСК. Закон относит к ним не только платежи, предусмотренные в кредитном договоре, но и другие, от которых фактически зависят условия кредита — ставка, срок и т.д. В частности, это может касаться страховки жизни и здоровья, выгодоприобретателем по которой является сам заемщик, или страховки автомобиля, выступающего залогом по кредиту», — пояснили в Центробанке.

Полная стоимость кредита теперь будет рассчитываться исходя из максимально возможной суммы платежей, если они зависят от поведения заемщика, например от оплаты каких-либо услуг или соблюдения определенных условий. Исключение предусмотрено только для кредитных карт — там заемщик увидит две ПСК: с учетом минимальной и максимальной ставки. Они, как правило, применяются в зависимости от причин использования карты: для покупок или для снятия наличных.

Кроме того, принятые поправки снижают риск навязывания дополнительных услуг и расширяются возможности отказаться от них. Так, кредитор будет обязан направить клиенту уведомление с перечнем услуг, на которые тот дал согласие, и предельным сроком для отказа, который увеличился с 14 до 30 дней. Услуги, не связанные с кредитом, но проданные вместе с ним, должны будут оформляться отдельным заявлением.

«Подпадает под запрет недобросовестная реклама кредитов и займов, когда кредиторы привлекают клиентов низкой процентной ставкой, но не акцентируют внимание на условиях ее получения. Чтобы исключить такую практику, за кредитором закрепляется обязанность в рекламе, на сайте, в мобильном приложении и офисе указывать рядом со ставкой диапазон значений ПСК таким же шрифтом», — добавили в ЦБ.