Британские сигналы Зеленскому

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес навсегда уйдёт из политики: «Я провел более семи лет с тремя телефонами у постели. Зачем они мне?».

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Еще недавно кандидатура Уоллеса рассматривалась на должность генерального секретаря НАТО, но британского министра подвела излишняя воинственность. По данным The Telegraph, президент США Джо Байден заблокировал кандидатуру Уоллеса из-за того, что Лондон без согласия Белого дома начал лоббировать идею обучения украинских пилотов на F-16. В итоге Вашингтон, настроенный пока чуть более сдержанно, решил продлить срок пребывания в должности действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга.

А во время саммита организации в Вильнюсе Уоллес получил удар в спину от того, кого так защищал даже вопреки воле Вашингтона. Президент Украины Владимир Зеленский понял, что не получит приглашения в Североатлантический альянс, и в свойственной ему хамоватой манере обрушился на партнёров с критикой. Уоллес всегда был сторонником немедленного принятия Украины в НАТО, но принял оскорбления и на свой счет.

«Люди хотят видеть немного большей благодарности. Вы знаете, мы не Amazon. Я сказал им это в прошлом году, когда ехал 11 часов, чтобы мне дали список с просьбами», — сказал Уоллес.

Однако Зеленский начал издеваться над чиновником: «Мне кажется, мы всегда были очень благодарны Соединенному королевству, премьер-министру и министру обороны господину Уоллесу... Я просто не знаю, как еще нам нужно поблагодарить. Можем утром просыпаться и благодарить министра лично».

Но и этого показалось Зеленскому мало, и он поручил присутствовавшему на пресс-конференции министру обороны Украины Алексею Резникову позвонить британскому коллеге и поблагодарить его ещё раз.

На этот раз Уоллес ничего не ответил. Однако на защиту поруганной чести британского министра неожиданно выступил бывший министр иностранных дел Украины, а ныне посол Киева в Лондоне Вадим Пристайко, публично одернувший своего шефа: «Я не думаю, что этот сарказм — здоровый сарказм».

Такая вольность посла очень плохой сигнал для Зеленского: можно предположить, что в Лондоне и Вашингтоне ведут неформальные консультации с украинской элитой по иным кандидатам на пост президента. И дипломаты зарубежом тонко чувствуют политическую конъюнктуру.

А у Уоллеса точно будет всё хорошо. Вероятно, 53-летний ястреб немного отдохнет, обиды улягутся, и он вновь вернется в политику. Такие чиновники сегодня на Западе востребованы.