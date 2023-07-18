Выборы в ДНР пройдут в Единый день голосования

Выборы в Донецкой народной республике состоятся в соответствии с российским законодательством, с 8 по 10 сентября 2023 года. Заявление об этом, по сообщению ТАСС, сделали в ЦИК республики. Голосование будет организовано и на дому и непосредственно на избирательных участках.

«8 и 9 сентября акцент будет сделан на выездном голосовании, 10 сентября для избирателей будет организована возможность голосования на избирательном участке», — говорится в сообщении ведомства.

Также было заявлено, что 31 августа стартует досрочное голосование для жителей труднодоступных или отдаленных местностей. Выразить свою волю избиратели смогут, предъявив российский паспорт или иной документ, который определяет активное избирательное право жителя ДНР.

Напомним, Единый день голосования в РФ в 2023 году — 10 сентября. Впервые после вхождения в состав России в выборах примут участие граждане ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Там выберут глав этих субъектов РФ, а также депутатов региональных парламентов. По сообщениям официальных властей, на освобожденных территориях сформированы составы избирательных комиссий.

Представители избиркомов новых территорий заявляли, что безопасность граждан при волеизъявлении — одна из приоритетных их задач, положительно оценивая возможность досрочного и надомного голосования для избирателей.