Испания готовится качнуться вправо

Последние пять лет у власти в королевстве Испания находилось левое правительство, возглавляемое Педро Санчесом. Однако уже через пять дней их сменят правые популисты, если, конечно, победят на общенациональных выборах 23 июля. 51-летний премьер Санчес объявил о внеочередных выборах после поражения на местных и региональных выборах правящей коалиции, состоящей из его Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) и маленькой левой партии «Подемос» (Мы можем). Очередные выборы должны были состояться в декабре. Победила же на выборах 28 мая правоцентристская Народная партия (РР). Большинство опросов накануне предстоящих выборов отдают победу РР, но для того, чтобы сформировать правительство, ей, скорее всего, потребуется поддержка ультраправой национально-консервативной партии «Вокс» (Голос).

Новая правящая коалиция в таком составе будет означать, что власть в королевстве впервые после смерти в 1975 году Франсиско Франко, правившего почти 40 лет, вернется к ультраправым политическим силам.

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РР и Вокс договорились после майской победы о совместном правлении почти в 140 городах и населенных пунктах. Правые также прибавили полтора месяца назад к одному региону, где они уже находились у власти, еще два. Лидер «народников» сенатор Альберто Нуньес Фейхоо не исключил такого же сотрудничества между двумя правыми партиями и на национальном уровне.

Возглавляемая бывшим членом РР Сантьяго Абаскалем партия «Вокс» выступает против абортов, отрицает изменения климата и выступает против политики нынешнего правительства в отношении гендерного насилия. Опросы показывают, что авторитет Вокса достаточно высок и что эта партия может занять на выборах третье место после перечисленных выше «народников» и социалистов. Появление в центральном правительстве членов Вокса, программа которой как две капли воды похожа на программу правящих партий при Франко, многие политологи на полуострове рассматривают как угрозу демократии в королевстве Испания, которое, кстати, возглавляет с 1 июля на ротационной основе Евросоюз. Ультраправые, к примеру, обещают упразднить 17 регионов, которые образовались после смерти генералиссимуса.

Правительство из представителей PP и Vox будет также означать, что еще одна европейская страна сильно качнулась вправо. Испания в случае победы правых присоединится к Швеции, Финляндии и Италии. В Берлине и Париже выражают озабоченность «консерватизацией» континента, которая не сулит ничего хорошего мигрантам и экологам. Консерватизация означает, что европейских избирателей тревожит миграция и растущая стоимость жизни и что они разочарованы постоянным вмешательством Брюсселя в национальные дела.

Народная партия объявила в прошлом году войну Педро Санчесу, находящемуся у власти с июня 2018 года. Социалисты тогда, кстати, сформировали правительство после 8 лет пребывания у власти народников.

Народники называют Санчеса лжецом за резкие повороты по ряду важных вопросов. Он, например, неоднократно заявлял, что никогда не станет создавать правительство с Подемосом, слишком радикальной, по его мнению, партией, но в 2019 году, тем не менее, пригласил их в правящую коалицию. Он также утверждал, что никогда не помилует 9 каталонских сепаратистов, но и в этом вопросе нарушил слово.

Народники обвиняют левое правительство в предательстве Испании и переходе на сторону экстремистов в Стране басков и Каталонии, требующих независимости. Однако самой большой ошибкой правящей коалиции они считают принятие в октябре прошлого года так называемого закона о сексуальном согласии, позволившего сократить тюремные сроки более чем тысяче педофилов и сексуальных преступников. Причем, свыше ста заключенных даже вышли на свободу.

Опросы показывают, что из-за антисанчесовских настроений и страха перед появлением в правительстве Вокса св. 700 тысяч социалистов будут голосовать в воскресенье за РР. Многие политологи считают, что избиратели будут голосовать не против, скажем, коррупции и даже не за улучшение ситуации в экономике, а лично против Педро Санчеса.

На воскресных выборах будет и своя «темная лошадка» в лице Сумара, нового движения из 15 левых партий, включая Подемос, возглавляемого очень популярным в королевстве министром труда и социальной политики Йоландой Диас. Если Сумар обойдет Подемос и станет третьей партией, то он сможет заменить Подемос и в коалиции с социалистами.

Выборы проходят в самый разгар летнего сезона. Миллионы избирателей сейчас на отдыхе, поэтому резко выросло количество заявок на голосование по почте. В избиркоме ожидают 70-процентной явки.