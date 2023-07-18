Качественная онлайн-касса: Купить или арендовать

Качественная онлайн касса - необходимый атрибут практически в любом бизнесе. Она не только позволяет принимать платежи от своих клиентов, но также отправляет отчетность в налоговую службу, существенно упрощая взаимодействие с ней.

В банке "Тинькофф" можно приобрести разные типы онлайн-касс, которые уже входят в реестр ФНС, имеют подписку на ОФД, а также отправляют электронные чеки покупателям. Кроме того, многие модели позволяют принимать платежи по QR-коду, а не только по карте.

Кассу можно арендовать или купить

Банк позволяет:

Купить кассовый аппарат сразу. Достаточно просто оформить заявку на сайте и оплатить заказ.

Приобрести кассы в рассрочку. То есть - оплатить по частям. Период рассрочки - три месяца. При этом банк не взимает никаких дополнительных комиссий.

Арендовать кассовые устройства. На любой срок. При некоторых условиях аренда может быть бесплатной.

Купленную кассу доставят сотрудники банка. Доставка - в любой пункт и в любое время. Банк может привезти и установить кассу непосредственно в магазин, кафе или другую торговую точку, где она будет использоваться.

Есть разные типы онлайн-касс

В "Тинькофф" можно приобрести разные виды кассовые аппаратов:

стационарные устройства (для торговых точек, сферы услуг и т. д.);

удобные кассы для предприятий общественного питания;

переносные аппараты для курьеров и т. д.

Большинство касс - компактные устройства с широким сенсорным дисплеем и удобным интерфейсом. Все модели подключаются к сети Wi-Fi. Некоторые могут работать с SIM-картой.

Многие модели принимают платежи и по банковской карте, и через QR-код. В последнем случае покупателю достаточно приложить смартфон к коду, и компания сразу получит средства на расчетный счет.

Преимущества касс от "Тинькофф"

Что стоит иметь в виду:

Банк может подключить кассы к SIM-картам любого мобильного оператора. При этом "Тинькофф" будет сам оплачивать их услуги.

Все кассы имеют встроенный эквайринг. Клиент может подключить и настроить его сразу после покупки аппарата. Комиссия - всего от 1,2%.

Устройства уже внесены в перечень контрольно-кассовой техники от ФНС. Так что их использование абсолютно стабильно и безопасно.

Кассы могут автоматически высылать электронные чеки покупателям. Чеки могут приходить клиенту в SMS-сообщении или на электронную почту.

Все операции можно отслеживать в удобном личном кабинете. Там можно анализировать данные, отслеживать статистику и просматривать реестры продаж за конкретные периоды.