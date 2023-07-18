Какая страховка подойдет для шенгенской визы?

Сегодня уже практически каждый человек прекрасно знает, что страховка для шенгенской визы является одним из наиболее значимых документов для беспрепятственного посещения европейских и некоторых азиатских стран. Отсутствие данного документа или его неправильное оформление может стать одной из причин для отказа в предоставлении визы. Испортить отдых какой-то формальностью не очень хочется, а потому необходимо разобраться с тем, какая медицинская страховка за границу подойдет больше всего.

Важным примечанием можно считать тот факт, что для получения подходящей страховки даже не обязательно выходить из дома, поскольку сегодня многие компании предлагают онлайн оформление страхового полиса. Ярким примером можно считать Тинькофф, где оформление происходит через интернет и занимает всего пару минут.

Требования к страховке

Поскольку у стран, которые участвуют в Шенгенском соглашении, существует достаточно строгий визовый кодекс, то далеко не каждый страховой полис может быть использован для получения визы. Впрочем, требований к страховкам на данный момент не так уж и много:

Минимальная сумма страхового покрытия должна составлять 30 тысяч евро;

В страховом полисе в обязательном порядке должен быть предусмотрен дополнительный пятнадцатидневный срок свыше срока поездки на случай непредвиденных обстоятельств;

Страховка в обязательном порядке должна быть рассчитана на покрытие расходов за лечение человека на территории другой страны, а также за репатриацию;

Отсутствие франшизы;

Полис должен действовать на территории всей Шенгенской зоны.

Кроме всего прочего, страховку следует оформлять только в той компании, которая аккредитована в посольстве. В противном случае в предоставлении визы может быть отказано.

Однако, следует учитывать, что это всего лишь минимальные требования, которые необходимо соблюдать для получения визы. То есть подключение дополнительных услуг не запрещено. Таким образом, на сегодняшний день каждый человек вполне может подобрать себе программу страхования, которая в полной мере будет отвечать его потребностям и защищать от всех возможных рисков. Но следует учитывать, что подключение дополнительных услуг может увеличить стоимость страхового полиса. Но все же страховка не то, на чем можно экономить, поскольку мимолетная экономия при оформлении страховки, обернется серьезными затратами в сложной ситуации.