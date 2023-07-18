Каникулы навсегда: право на отсрочку по кредитным платежам стало бессрочным

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, закрепляющий на постоянной основе право граждан на кредитные каникулы по потребительским кредитам. Изначально кредитные каникулы для физлиц и ИП были введены в начале пандемии, затем механизм предоставления отсрочки по платежам с началом СВО был модифицирован для мобилизованных граждан и учредителей ООО. С 1 января 2024 года эта норма будет действовать на постоянной основе, сообщили в пресс-службе Госдумы.

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«Закон защитит права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, позволит заемщику избежать банкротства, а кредитору — снизить риск невозврата кредита. Если человек заболел, потерял работу и его среднемесячный доход упал больше чем на 30%, он сможет до полугода не платить по потребительскому кредиту», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Сведения о предоставленных кредитных каникулах будут отражаться в кредитной истории заемщика, но ухудшать ее не будут. В течение льготного периода не будет начисляться неустойка и предъявляться взыскания, однако на текущую задолженность будут начисляться проценты, предупредили в Госдуме.

Предельный размер потребкредита, по которому может быть предоставлена отсрочка платежей, определит Правительство РФ. До принятия этого решения депутаты предложили установить лимит в 1,6 млн рублей, если обязательства заемщика обеспечены залогом транспортного средства, и 450 тыс. рублей — для всех остальных.

