«Катастрофический год»: «Почта России» подсчитала убытки

В 2022 году «Почта России» получила рекордный убыток — 30 млрд рублей, общий накопленный долг составил 133 млрд рублей. На данный момент удалось сократить долг на 3 млрд рублей и избежать дефолта, договорившись с кредиторами о реструктуризации, сообщил гендиректор компании Михаил Волков на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

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«2022 год стал, не побоюсь этого слова, катастрофическим для "Почты". "Почта" получила рекордный убыток — более 30 млрд рублей, большой накопленный долг — 133 млрд рублей, при этом большая часть этого долга не имеет источников возврата и погашения. Только на обслуживание долга, в том числе на обслуживание лизинга, компания должна ежегодно тратить порядка 16 млрд рублей. Даже в лучшие годы компания не зарабатывала столько денег, чтобы обслуживать проценты», — цитирует «Интерфакс» Волкова.

Он уточнил, что только в первом полугодии компания была обязана выплатить более 30 млрд рублей по внешним обязательствам, однако удалось договориться со всеми кредиторами и запустить программу финансового оздоровления. Так, был оптимизирован штат управленцев по всей стране на 20% и на 25% — в Москве.

Кроме того, по его словам, «Почта России» развивает сотрудничество с крупнейшими маркетплейсами и планирует наращивать выручку за счет новых услуг, в первую очередь — в сфере электронной коммерции, поскольку доходы от традиционных услуг падают. Волков также отметил, что эффективной работе мешает регулирование, которое ставит государственного почтового оператора в неравные условия по сравнению с частными компаниями.

«У нас достаточно много нормативов, которые определяют и количество отделений, и где и как мы должны работать — вне зависимости от того, экономически для нас это выгодно или нет», — добавил Волков.

Руководитель, возглавивший «Почту России» в январе текущего года, также рассказал, что проведенный аудит выявил большое количество отделений, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. По оценкам компании, потребуется около 140 млрд рублей, чтобы их отремонтировать и модернизировать.