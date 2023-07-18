«Медси» активно занимает, чтобы вернуть старые долги

Одна из крупнейших медицинских сетей разместила третий выпуск облигаций за полгода — «Медси» заняла 3 млрд рублей в дополнение к 6 миллиардам, которые были получены на облигационном рынке в марте этого года. Первоначальный ориентир купона был 10,6% годовых, интерес инвесторов позволил снизить итоговую ставку до 10,4%.

За прошлый год выручка «Медси» выросла с 30 до 36 млрд рублей (плюс почти 20%), а вот чистая прибыль сократилась втрое — с 3,9 до 1,3 миллиардов: сказался прежде всего рост себестоимости услуг. По словам менеджмента, дело также в совместном проекте с «Капитал Групп» ЖК «Небо» и начислением стартовой амортизации из-за запуска новых клиник.

Из-за планов по развитию за прошлый год компании пришлось увеличить долг, в основном за счет краткосрочных кредитов и займов, чистый долг на конец прошлого года достиг 11,6 млрд рублей (подсчеты ФГ «Финам»). На рефинансирование долга пошли деньги от мартовских выпусков и, видимо, пойдут деньги от нынешнего.

А осенью теоретически «Медси» может попробовать выйти на IPO — впрочем, эти планы уже много раз откладывались.

