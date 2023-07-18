Международное энергетическое агентство спрогнозировало для Европы трудную зиму

Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило, что Европа все еще может столкнуться с очень трудной зимой, если Россия сократит поставки газа на континент, и если в регионе установится холодная погода.

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Согласно оценке МЭА, сообщает Financial Times, даже если европейские газовые хранилища будут заполнены на 100% к октябрю благодаря снижению цен в последние месяцы, это «не гарантирует» защиту от возможной напряженности на рынке.

«Наше моделирование показывает, что холодная зима вместе с полным прекращением поставок российского газа по трубопроводам в Европейский союз ... может легко возобновить волатильность цен», — отмечает МЭА в своем ежегодном отчете по рынку газа.

«Для обеспечения надежного баланса газа на европейском рынке зимой 2023/24 года потребуется дальнейшее структурное сокращение спроса на газ, в том числе, за счёт повышения энергоэффективности, быстрого развития возобновляемых источников энергии и установки тепловых насосов», — говорится в распространенном МЭА документе.