Минфин рассказал о планах по наращиванию госдолга

Министерство финансов России в текущих условиях будет наращивать обьем госдолга, но при этом не намерено переходить установленную границу в 20%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замминистра финансов Ирины Окладниковой, сделанное в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

«В целом у нас сейчас уровень долга [...] 22,8 трлн рублей — это 14,9 ВВП. Это пока наша безопасная граница, хотя мы понимаемю что в условиях текущей ситуации мы долг будем наращивать, это безнадежная ситуация, и мы должны будем это делать, потому что у нас растет расходная часть, мы должны поддерживать экономику», — цитирует информагентство чиновницу.

Далее замминистра финансов отметила, что необходимо решать вопросы существенной поддержки и четырех новых российских регионов, и экономики страны в целом, а также поддержки военного блока.

«Поэтому мы будем наращивать долг, но будем стараться оставаться в безопасных границах. У нас безопасная граница, которую мы сами для себя наметили —- это 20% ВВП. Она установлена как показатель в государственной программе. Это тот предельный долг, который мы в самой пессимистичной ситуации не должны перешагнуть», — сказала Окладникова.

С начала СВО российской экономике пришлось столкнуться с масштабными санкциями со стороны недружественных государств. При этом, президент России Владимир Путин не раз заявлял, что экономика страны выстояла и продолжит рост.

