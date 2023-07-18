Минобороны России: «Нанесен групповой удар возмездия»

Российские войска нанесли ракетный удар по ряду обьектов украинской военной инфраструктуры, включая места подготовки терактов против РФ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одесса», — сказал Конашенков.

Кроме того, как сообщил представитель Минобороны, в районе городов Николаев и Одесса уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 000 тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим.

«Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах», — уточнил генерал Конашенков.

Напомним, накануне Украина совершила на территории России террористический акт, устроив взрыв на Крымском мосту, в результате чего погибли мирные российские граждане. Владимир Путин вечером того же дня заявил, что Россия обязательно ответит на эти враждебные действия Украины, поручив Минобороны подготовить предложения.

