Геополитика Кризис на Украине

Минобороны России: «Нанесен групповой удар возмездия»

18 июля 2023, 13:42
Пресс-служба Министерства обороны РФ

Российские войска нанесли ракетный удар по ряду обьектов украинской военной инфраструктуры, включая места подготовки терактов против РФ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. 

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одесса», — сказал Конашенков. 

Кроме того, как сообщил представитель Минобороны, в районе городов Николаев и Одесса уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 000 тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим. 

«Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах», — уточнил генерал Конашенков. 

Напомним, накануне Украина совершила на территории России террористический акт, устроив взрыв на Крымском мосту, в результате чего погибли мирные российские граждане.  Владимир Путин вечером того же дня заявил, что Россия обязательно ответит на эти враждебные действия Украины, поручив Минобороны подготовить предложения.
 