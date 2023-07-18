Минобороны сообщило об отражении массированной атаки украинских БПЛА по Крыму

Минувшей ночью российскими войсками отражена атака украинских беспилотников по территории Крыма. Об этом официально сообщает российское Министерство обороны.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 28 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым», – говорится в релизе ведомства.
Уточняется, что 17 беспилотников были уничтожены средствами ПВО, еще 11 – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
«В результате пересеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», – сообщает Минобороны.
Напомним, накануне украинскими спецслужбами был осуществлен террористический акт на Крымском мосту, в результате чего есть жертвы и разрушения. Всего же в этом году Киев более 70 раз пытался ударить по Крыму с использованием беспилотников.
Президент России Владимир Путин пообещал Украине военный ответ на эти действия.