Минобороны сообщило об отражении массированной атаки украинских БПЛА по Крыму

Минувшей ночью российскими войсками отражена атака украинских беспилотников по территории Крыма. Об этом официально сообщает российское Министерство обороны.

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«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 28 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым», – говорится в релизе ведомства.

Уточняется, что 17 беспилотников были уничтожены средствами ПВО, еще 11 – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

«В результате пересеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», – сообщает Минобороны.

Напомним, накануне украинскими спецслужбами был осуществлен террористический акт на Крымском мосту, в результате чего есть жертвы и разрушения. Всего же в этом году Киев более 70 раз пытался ударить по Крыму с использованием беспилотников.

Президент России Владимир Путин пообещал Украине военный ответ на эти действия.

