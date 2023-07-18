Минобороны сообщило оперативную информацию о ходе СВО

Минобороны РФ на брифинге 18 июля сообщило оперативную информацию о ходе специальной военной операции на Украине.

Согласно данным, которые сообщил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков, за последние сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение 89-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 98-ми районах.

На Донецком направлении в результате слаженных и активных действий подразделений «Южной» группировки ВС РФ, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены 12 атак ВСУ в районах населённых пунктов Первомайское, Веселое, Красногоровка, Марьинка и северо-западнее Клещеевки (ДНР). В районах населённых пунктов Ступочки, Константиновка и Красное (ДНР) поражены скопления живой силы и техники ВСУ. В районе населённого пункта Красногоровка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери ВСУ составили до 400 боевиков, 3 пикапа, 3 самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, 2 гаубицы «МСТА-Б», орудия Д-20 и Д-30, 2 боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Урожайное (ДНР) и Приютное (Запорожская область). В районах населённых пунктов Владимировка и Урожайное (ДНР) отражены три атака противника.

На Запорожском направлении слаженными действиями подразделений ВС РФ отражены 3 атаки ВСУ в районе населённого пункта Новоданиловка (Запорожская область). В районах населённых пунктов Малая Токмачка и Орехов (Запорожская области) нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Уничтожены 3 склада боеприпасов 23-й и 33-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Малая Токмачка и Успеновка (Запорожская область). Потери ВСУ на этих двух направлениях составили свыше 200 боевиков, 4 пикапа, 2 боевые бронированные машины, танк, гаубица «МСТА-Б» и пушка Д-44.

На Красно-Лиманском направлении подразделениями группировки «Центр», ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены 2 атаки ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва и Макеевка (ЛНР). В районах населённых пунктов Терны (ДНР), Червоная Диброва, Ковалевка и Кармазиновка (ЛНР) нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ. В районе населённого пункта Кузьмино (ЛНР) пресечены действия ДРГ. На этом направлении уничтожено до 100 боевиков, 3 автомобиля, 2 боевые бронированные машины, 2 гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки ВС РФ продолжают успешные наступательные действия в своей зоне ответственности. Общее продвижение составило до 2-х по фронту и до 1,5 км в глубину. Ударами авиации и огнём артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Калиново, Берестовое, Кисловка, Табаевка (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР). В районе населённого пункта Котляровка (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны. Потери ВСУ составили до 65 боевиков, 3 автомобиля, две боевые бронированные машины радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВС РФ уничтожили до 50 боевиков, 4 пикапа, 2 гаубицы «МСТА-Б» и самоходную артиллерийскую установка «Акация».

Российские средства ПВО перехватили 3 снаряда РСЗО HIMARS, а также уничтожили 43 БПЛА в районах населённых пунктов Таволжанка, Жовтневое (Харьковская область), Новодружеск, Берестовое, Залиман (ЛРН), Красная Гора, Подгородное (ДНР), Новогоровка, Работино, Гуляйполе, Мирное (Запорожская область) и Геройское (Херсонская область).

За всё время проведения СВО российские силы уничтожили 455 самолётов, 242 вертолёта, 5 090 БПЛА, 426 ЗРК, 10 740 танков и других боевых бронированных машин, 1 139 боевых машин РСЗО, 5 504 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 11 735 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

Как ранее писал «Эксперт», по данным Минобороны, минувшей ночью российскими войсками пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 28 БПЛА по объектам на территории полуострова Крым.