Мосбиржа возвращается к традиционным ценностям

С 31 июля Московская биржа переведет торги по некоторым инструментам с режима торгов Т+2 на Т+1 - это коснется акций, депозитарных расписок, паев фондов, облигаций и еврооблигаций, номинированных в долларах. Сейчас в режиме Т+1 торгуются ОФЗ, корпоративные облигации в рублях и валюта.

С самого начала возникновения российского фондового рынка наши биржи выстроили систему исполнения сделок T+0 — активы и деньги поступали на счета игроков в день совершения сделки. Это устраивало всех — кроме руководства и акционеров бирж: им казалось, что формат сделок T+N, когда активы и деньги поступают на счета через несколько (N) дней после сделки, исторически принятый на западных площадках — это необходимость, чтобы привлечь иностранных инвесторов. При том, что схема Т+0 — более технологически совершенна и совершенно точно больше нравилась российскому розничному трейдеру.

Тем не менее, ровно 10 лет назад Московская Биржа, «ориентируясь на общемировую практику», перешла на режим Т+2. Считалось, что это не только привлечет иностранных инвесторов, но и расширит возможности для активных трейдеров - потому что теперь, чтобы совершить сделку, не надо иметь на счету 100% необходимой суммы для покупки или актив, который намереваешься продать.

Для рядового инвестора Т+2 обладает несомненными минусами — например, надо высчитывать, в какой день купить акцию для получения дивидендов, так как придет на счет она лишь на второй день после сделки (а еще надо заложить именно рабочие дни, ведь выходные из схемы выпадают); невозможно в тот же день вывести деньги от продажи акций — ведь они поступят через два дня.

Все это время в мире старались хотя бы перейти от модели Т+2 к Т+1 — так, американские биржи начнут этот переход в 2-024 году. И только теперь Мосбиржа решила сделать небольшой шаг в интересах отечественных розничных инвесторов. Хочется надеяться, что через какое-то время мы увидим возвращение к изначальному формату Т+0- хотя теперь Мосбиржа ссылается на опыт Китая и Индии, где торги ведутся в режиме Т+1.