Московская техническая школа запустила три новых курса по фотонике и сенсорике

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» присоединился к проекту Московской технической школы («МТШ»). Партнеры запустили три совместные образовательные программы по направлениям микроэлектроники и фотоники, а также и робототехники и сенсорики. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

На новых курсах будут изучать теоретические основы фотоники, прикладную интегральную фотонику и технологии передачи данных в сенсорных сетях, добавил глава департамента.

На направлении «Микроэлектроника и фотоника» помимо базовой теории обучающиеся научатся проектировать и разрабатывать элементы интегральной фотоники, а также их производить. Знания помогут повысить квалификацию специалистов, позволят им свободно использовать математический аппарат для работы с микроэлектронными и фотонными технологиями, отметил директор Института интегральной электроники НИУ «МИЭТ» Владимир Лосев.

Работать с сенсорными сетями на производстве специалисты научатся на программе по «Робототехнике и сенсорике». По словам заведующего кафедрой телекоммуникационных систем НИУ «МИЭТ» Александра Бахтина, схемы цифровой электроники – основа большинства современных радиоэлектронных устройств. Эти элементы отвечают за работу памяти, схем-вычислителей, управляющих устройства, схем цифровой обработки сигналов, специализированных вычислителей.

Московскую техническую школу создали в 2021 году для повышения квалификации столичных инженеров в работе с инновационными технологиями. В МШТ планируют открыть девять направлений по обучению современным и востребованным технологиям, среди которых искусственный интеллект, беспилотный транспорт, робототехника и другие.