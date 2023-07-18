Москвичей предупредили о приближающихся грозах, ливнях, граде и штормовом ветре до 25 м/с

О резком ухудшении погоды во второй половине вторника в Москве сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. Информация опубликована в официальном телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

«Согласно прогнозу синоптиков, в период с 18 по 19 июля в столице ожидается дождь, местами сильный и с градом, гроза. Порывы ветра сегодня могут достигать до 17-20 м/с, а в ночные часы и в первой половине дня 19 июля - до 25 м/с», - сообщил Бирюков, добавив, что существует вероятность выпадения порядка 40 мм осадков к утру среды.

По словам гамглавы столичного правительства власти города в преддверии непогоды организовали информирование жителей с использованием каналов СМИ и городских информационных табло. Усилено патрулирование парков и зон отдыха силами пожарно-спасательного гарнизона, с целью предупреждения людей о резком ухудшении погоды. В местах возможного скопления воды размещены аварийные бригады «Мосводостока» и иных инженерных компаний Москвы.

Также Бирюков сообщил, что принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, транспортных и торговых объектов, строящихся зданий. На круглосуточное дежурство выведено 1500 аварийных бригад.

Тем не менее заместитель мэра призвал граждан в грозу и град не покидать своих жилищ без особой надобности, а в случае выхода на улицу - соблюдать правила личной безопасности, не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями и не парковать около них средства транспорта.

Напомним, наиболее разрушительным стихийным бедствием в Москве и области стал ураган, обрушившийся на регион 29 мая 2017 года, когда в результате погодного катаклизма погибло 18 человек. Порывы шквалистого ветра в тот день достигали 28 м/с.

