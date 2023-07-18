США могут остаться без нефтяных резервов

Последние четыре десятилетия еще никогда в подземных хранилищах нефти в США не было так мало нефти, как сейчас. Сейчас эти огромные подземные соляные пещеры, в которых свободно может поместиться вертикально стоящий небоскреб Эмпайр Стейт Билдинг, во многом благодаря президенту Байдену заполнены «черным золотом» лишь наполовину. Для того, чтобы избежать разгромного поражения на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре прошлого года, ему и его администрации понадобились всего шесть месяцев и 180 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва (SPR). Их продали для того, чтобы снизить цену нефти на рынках и бензина на автозаправках, которая играет очень важную роль на выборах в Америке: чем она выше, тем меньше шансов у правящей партии победить и сохранить власть. Благодаря массовой продаже огромного количества нефти из SPR демократам удалось удержать верхнюю палату Конгресса – Сенат. Естественно, Белый дом и Министерство энергетики пообещали быстро закачать в подземные пещеры проданную нефть, но по многим причинам, в том числе и из-за устаревшей инфраструктуры и нехватки средств, процесс обещает растянуться, пишет Bloomberg, на десятилетия.

Сейчас SPR находится на 40-летнем минимуме. Это означает, что США уязвимы перед скачками цен на нефть. Еще это означает, что в случае проблем у американских нефтяников, США вновь окажутся в зависимости от Саудовской Аравии, России и остальных участников соглашения ОПЕК+. Как нетрудно догадаться, республиканцы воспользовались такой возможностью и обвинили Байдена и его администрацию ни много ни мало - в угрозе национальной безопасности. Однако справедливости ради следует сказать, что систематические заборы нефти из SPR начались как раз при предшественнике Джо Байдена – Дональде Трампе. Но опять же справедливости ради необходимо сказать и то, что в состояние, близкое к катастрофическому, нефтяной резерв привел все же не Трамп, а нынешний хозяин Белого дома. Достаточно сказать, что президент Байден продал почти в пять раз больше нефти, чем кто-либо из его предшественников, включая Трампа.