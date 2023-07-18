США могут остаться без нефтяных резервов

Последние четыре десятилетия еще никогда в подземных хранилищах нефти в США не было так мало нефти, как сейчас. Сейчас эти огромные подземные соляные пещеры, в которых свободно может поместиться вертикально стоящий небоскреб Эмпайр Стейт Билдинг, во многом благодаря президенту Байдену заполнены «черным золотом» лишь наполовину. Для того, чтобы избежать разгромного поражения на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре прошлого года, ему и его администрации понадобились всего шесть месяцев и 180 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва (SPR). Их продали для того, чтобы снизить цену нефти на рынках и бензина на автозаправках, которая играет очень важную роль на выборах в Америке: чем она выше, тем меньше шансов у правящей партии победить и сохранить власть. Благодаря массовой продаже огромного количества нефти из SPR демократам удалось удержать верхнюю палату Конгресса – Сенат. Естественно, Белый дом и Министерство энергетики пообещали быстро закачать в подземные пещеры проданную нефть, но по многим причинам, в том числе и из-за устаревшей инфраструктуры и нехватки средств, процесс обещает растянуться, пишет Bloomberg, на десятилетия.
Сейчас SPR находится на 40-летнем минимуме. Это означает, что США уязвимы перед скачками цен на нефть. Еще это означает, что в случае проблем у американских нефтяников, США вновь окажутся в зависимости от Саудовской Аравии, России и остальных участников соглашения ОПЕК+. Как нетрудно догадаться, республиканцы воспользовались такой возможностью и обвинили Байдена и его администрацию ни много ни мало - в угрозе национальной безопасности. Однако справедливости ради следует сказать, что систематические заборы нефти из SPR начались как раз при предшественнике Джо Байдена – Дональде Трампе. Но опять же справедливости ради необходимо сказать и то, что в состояние, близкое к катастрофическому, нефтяной резерв привел все же не Трамп, а нынешний хозяин Белого дома. Достаточно сказать, что президент Байден продал почти в пять раз больше нефти, чем кто-либо из его предшественников, включая Трампа.
Последний раз так мало нефти, как сейчас – 346,8 млн баррелей, в SPR, в котором могут храниться 714 млн баррелей, было в далеком 1983 году. Кстати, если сейчас прекратятся добыча и все поставки нефти извне (США являются одновременно и экспортеров, и импортером «черного золота»), то в Резерве ее хватит на 18 дней, после которых жизнь в Соединенных Штатах остановится.
Конечно, власти искренне хотят как можно быстрее восстановить SPR в привычном виде. Главное препятствие заключается в том, что сейчас нефть стоит значительно дороже, чем стоила в то время, когда создавался SPR. Тогда, в семидесятые годы прошлого века, баррель нефти в среднем стоил 29,7 доллара, что соответствуют нынешним приблизительно 75 долларам. Кстати, наиболее наглядно роль Стратегического нефтяного резерва проявилась в 2005 году, после разрушительного урагана «Катрина» в Луизиане, когда нефть из подземных хранилищ помогла избежать энергетического кризиса.
Здесь необходимо также помнить, что если Белый дом действительно захочет выполнить обещание и быстро восстановить Резерв, покупка такого огромного количества нефти обязательно поднимет на нее цены, что еще больше увеличит затраты бюджета.
«Это (наполнение хранилищ) должен быть очень медленный процесс при наличии денег и хорошем техническом состоянии хранилищ,- объясняет Джон Шейгс, ранее отвечавший в Министерстве энергетики США за SPR.- Для этого потребуются десятилетия».
Несмотря на то, что министр энергетики Дженнифер Грэнхолм недавно в очередной раз пообещала быстро восстановить SPR, ее подчиненные признают, что произойдет это нескоро. Минэнерго часто покупает нефть для восстановления SPR, но вместо бурных потоков хранилища наполняются тонкой струйкой. Министерство обещало как можно быстрее восполнить то, что было взято в прошлом году, и даже отменило все запланированные заранее продажи нефти из Резерва. По состоянию на сегодняшний день осталось купить еще как минимум 40 млн баррелей. 12 млн из них предполагается закачать в подземные пещеры в этом году. Для того, чтобы вернуть уровень нефти в SPR к максимуму 2009 года, необходимы еще более 300 млн баррелей. Сейчас у Минэнерго осталось на восстановление SPR приблизительно 4,3 млрд долларов. При цене барреля в районе 70 долларов этих денег хватит для покупки около 61 млн баррелей. С учетом того, как в Конгрессе сейчас хотят сократить дефицит бюджета, трудно ожидать выделения в ближайшем будущем дополнительных миллиардов на закупки нефти для Резерва.
Не следует забывать и о техническом состоянии хранилищ, построенных полвека назад с предполагаемым сроком службы в 25 лет. Они предназначены для 5 последовательных опустошений и наполнений. Чем чаще они используются, тем выше риск разрушения соляных пещер, в которых и находятся 4 подземных хранилища на юге США. В двух хранилищах, расположенных в Луизиане и Техасе, сейчас идут профилактические работы. Имеется программа модернизации хранилищ со сметой 1,4 млрд долларов, но из-за нехватки денег она уже сильно отстает от графика. Белый дом попросил у Конгресса в прошлом году выделить на модернизацию SPR еще 500 млн долларов, но деньги до сих пор не выделены.