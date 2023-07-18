Песков прокомментировал российские удары по объектам портовой инфраструктуры Одессы

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал удары, которые ВС РФ нанесли по объектам портовой инфраструктуры в Одессе.

По словам представителя Кремля, эти ночные удары высокоточным оружием, являются ударами возмездия за Крымский мост, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что по данным Минобороны РФ, российские войска в ночь на 18 июля нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одесса.

Кроме того, в районе городов Николаев и Одесса уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тыс. тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим. Все спланированные к удару цели были поражены, зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах.

Напомним, накануне Украина совершила на территории России террористический акт, устроив взрыв на Крымском мосту, в результате чего погибли мирные российские граждане. Президент РФ Владимир Путин вечером того же дня заявил, что мы обязательно ответим на эти враждебные действия Украины, поручив Минобороны подготовить соответствующие предложения.

