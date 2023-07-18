Преимущества имплантации all on 4

В настоящее время популярность приобретает имплантация формата all on 4, которая оказывается все большим количеством стоматологических клиник. Под самой имплантацией подразумевается специальная концепция, в рамках которой выполняется протезирование несъемного типа.

Чаще всего к данной имплантации прибегают к тех случаях, когда требуется заменить в принципе всю челюсть. В ротовую полость индивида устанавливается несъемный протез, который прочно крепится в ротовой полости на 4-х различных имплантах. Также есть модель с 6 имплантами, которая именуется all on 6 соответственно.

Плюсы имплантации all on 4

На самом деле данная методика действительно обладает большим количеством преимуществ в сравнении с привычными и традиционными методами установки одного или нескольких зубов в ротовую полость. В частности, среди основных достоинств all on 4 следует отметить:

Количество имплантов

В то время, пока традиционные модели установки требуют помещения в ротовую полость от 6 до 10 имплантов, данная модель, как уже упоминалось выше, нуждается лишь в 4. Эта приводит не только к повышению скорость исполнения операции, но еще и к более быстрому вживлению, сокращению времени на восстановление.

Срок протезирования

Еще одним важным преимуществом данной процедуры следует назвать возможность установки протеза уже спустя 3 час после завершения всех операционных манипуляций. Примечательно, что обычная процедура требует ношение импланта в течение 6 месяцев, после чего устанавливается протез. Разница здесь колоссальная.

Среди более мелких достоинств all on 4 можно выделить:

Протез не спадает даже спустя длительное время;

Вкус еды воспринимается на прежнем уровне;

Протез носится без дискомфорта;

Дополнительные операции не требуются;

Речь не нарушается;

Можно жевать даже мясные продукты.

В заключение всех достоинств следует отметить, что даже стоимость all on 4 меньше, чем у традиционных аналогов. Это объясняется как раз меньшим количеством имплантов для установки и намного более сжатыми сроками установки челюсти.

В заключение стоит отметить, что all on 4 не просто так является настолько востребованной процедурой. Она действительно носит большое количество достоинств в сравнении с аналогами, из-за которых жизнь человека кратно изменяется в лучшую сторону без существенных негативных последствий.