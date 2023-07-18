Польша и Словакия выступают за продление запрета поставок зерна с Украины

Несмотря на решение Москвы не продлевать зерновую сделку, Польша и Словакия выступают за продление запрета на поставки украинского зерна, действующего сейчас до середины сентября, до конца 2023 года. Окончательно решение по зерну с Украины и другой сельхозпродукции, сообщает Bloomberg, будет принято 19 июля представителями пятерки восточноевропейских стран в Варшаве. Кроме уже упомянутых Польши и Словакии, запретили или сильно ограничили поставки украинского зерна также Болгария, Венгрия и Румыния. Запрет был принят под сильным давлением местных фермеров, которые несли крупные убытки из-за дешевого зерна с Украины. Тем не менее, Варшава, Братислава, София, Будапешт и Бухарест по соглашению с Брюсселем не имеют права препятствовать транзиту украинского зерна в другие страны через свою территорию.

«Я не вижу серьезных причин для того, чтобы действующий запрет был отменен в середине сентября,- заявил в радиоинтервью министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.- Надеюсь, эмбарго не закончится, и наша коалиция из пяти евросоюзовских стран его продлит».