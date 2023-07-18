Польша и Словакия выступают за продление запрета поставок зерна с Украины

Несмотря на решение Москвы не продлевать зерновую сделку, Польша и Словакия выступают за продление запрета на поставки украинского зерна, действующего сейчас до середины сентября, до конца 2023 года. Окончательно решение по зерну с Украины и другой сельхозпродукции, сообщает Bloomberg, будет принято 19 июля представителями пятерки восточноевропейских стран в Варшаве. Кроме уже упомянутых Польши и Словакии, запретили или сильно ограничили поставки украинского зерна также Болгария, Венгрия и Румыния. Запрет был принят под сильным давлением местных фермеров, которые несли крупные убытки из-за дешевого зерна с Украины. Тем не менее, Варшава, Братислава, София, Будапешт и Бухарест по соглашению с Брюсселем не имеют права препятствовать транзиту украинского зерна в другие страны через свою территорию.
«Я не вижу серьезных причин для того, чтобы действующий запрет был отменен в середине сентября,- заявил в радиоинтервью министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.- Надеюсь, эмбарго не закончится, и наша коалиция из пяти евросоюзовских стран его продлит».
Киев неоднократно призывал западных соседей и Евросоюз отказаться от запрета на продукцию своего сельского хозяйства, как всегда обосновывая просьбу тем, что ограничения на руку Кремлю. После отказа России продлевать зерновую сделку, срок действия которой закончился 17 июля, желание Украины отменить запрет на экспорт своей сельхозпродукции и, в первую очередь, зерна, скорее всего, еще больше усилится и Киев будет еще энергичнее просить и требовать от Брюсселя и столиц упомянутых стран отменить его.
Еврокомиссия, со своей стороны, неоднократно давала понять, что она выступает против запрета восточноевропейской пятерки и хочет уменьшить его как по объему, так и по продолжительности действия. После отказа Москвы продлевать зерновую сделку еврочиновники пообещали приложить все силы для стабильной доставки украинской сельхозпродукции на глобальные рынки по так называемым «маршрутам солидарности».
«Представители пяти восточноевропейских членов ЕС встретятся в среду в Варшаве, чтобы подготовить заявление для Еврокомиссии по нашей особой ситуации и продлить запрет, а также распространить его на другие виды продукции»,- заявил министр сельского хозяйства Словакии Джозеф Бирес на пресс-конференции после встречи с польским коллегой.
Очевидно, продолжил Бирес, что воздействие на цены со стороны дополнительного поставщика, каким является Украина, распространяется на все новые и новые сельхозпродукты. Например, на клубнику и малину в Польше. Тем не менее, подчеркнул словацкий министр, Еврокомиссия едва ли одобрит расширение запрета.
«Мы всячески поддерживаем Украину,- согласился Джозеф Бирес,- но при условии, что импорт продовольствия не будет негативно влиять на внутренний рынок. Сейчас у нас сбор урожая. Между тем, ряд складов все еще забиты под завязку прошлогодним импортом (украинского) зерна».