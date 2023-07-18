Рынок московской вторички проявляет рекордную за 15 лет активность

Рекордное для июня количество сделок с переходом прав на вторичном рынке недвижимости зафиксировал Росреестр, о чем и сообщил на своем портале.

«Июнь стал рекордным. Во-первых, за месяц зарегистрировано максимальное с начала года число переходов прав, что почти в два раза больше июньского показателя прошлого года. Во-вторых, за 15 лет ведения статистических наблюдений мы еще ни разу не фиксировали в июньских показателях свыше 15 тысяч договоров на вторичном рынке Москвы, — прокомментировал ситуацтию на стотличном рынке недвижимости Игорь Майданов, руководитель Управления Росреестра по Москве, — В целом II квартал превысил значения января-марта на 35,7%. При этом положительная квартальная динамика фиксируется и к 2022 году, и 2021 году — рост числа переходов прав составил 67% и 0,4% соответственно».

Пот данным столичного Россреестра, всего с начала 2023 года по Москве было зарегистрировано 78 120 переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья. Данный показатель на 15,1% превышает результат первого полугодия прошлого года (67 876), но незначительно уступил аналогичному периоду 2021 года, когда было зарегистрировано на 1 688 вторичных договоров больше (79 808).

«В целом второй квартал превысил значения января-марта на 35,7%. При этом положительная квартальная динамика фиксируется и к 2022 году, и к 2021 году — рост числа переходов прав составил 67% и 0,4% соответственно», — подчеркнул Игорь Майданов.

По его словам, причиной увеличения объема сделок стало сокращение сроков регистрации сделок, в числе прочего — на «бытовую недвижимость». По утверждению представителя Росреестра, если раньше регистрация занимала неделю, то сейчас оформление права проводится в течение дня. При этом активно используются возможности электронного документооборота: часть сделок с использованием кредитных средств проходит в рамках проекта «Электронная ипотека за 24 часа» — участники сделок подают документы дистанционно, без личного присутствия в офисах «Мои Документы».

Ранее эксперты рынка с высокой долей вероятности предполагали этим летом активность в сфере вторичного жилья в столице. Поих мнению, причиной тому является отложенный спрос.