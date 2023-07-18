«Сбер» помог российской компании выйти на рынок Индии

«Сбербанк» помог провести сделку слияния-поглощения российского клиента с индийской компанией. Таким образом, отечественное предприятие вышло на индийский рынок через приобретение готового бизнеса в своей отрасли. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Все расчеты между сторонами сделки «Сбер» провел через филиал банка в Индии. Банк также взял на себя обязательства по сопровождению сделки: организацию логистики, подготовку юридической документации и перевод на английский язык. Это первая подобная сделка слияния-поглощения с оплатой через аккредитив.

«Сбер в своей внешней экономической деятельности активно развивает индийское направление: мы стремительно наращиваем как показатели нашего филиала в Индии, так и набор доступных нашим клиентам финансовых инструментов. Сбер выступает надежным партнером во взаимоотношениях между российскими и индийскими контрагентами, в частности, использование аккредитивов при расчетах гарантирует сохранность средств и безопасность платежей», - прокомментировал заместитель председателя правления «Сбербанка» Анатолий Попов.

Сделку удалось завершили за месяц, что в несколько раз быстрее, чем стандартная длительность таких операций, пояснили в пресс-службе.