СМИ: Польша и Прибалтика готовятся ввести свои войска на территорию Украины

На Украину могут зайти военные из Польши и стран Балтии.

О таком сценарии развития событий в зоне проведения СВО говорится в сюжете французского телевизионного канала LCI. В интернете появились кадры этого материала, где один из французских военных экспертов рассказывает о некоем подобном плане Польши и стран Балтии.

По его словам, они сейчас ожидают результатов контрнаступления ВСУ. И, если Киев не добьётся успеха в так называемом «Приазовском сражении», то Варшава может ввести как минимум одну свою дивизию в западные регионы Украины. Аналогичное решение якобы могут принять и балтийские государства – Латвия, Литва и Эстония.

Как ранее писал «Эксперт», несмотря на то, что Украину в НАТО не взяли, в военный конфликт на территории этой страны готовы вступить Польша и Румыния – отдельно от блока, сами по себе.

