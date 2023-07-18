Tesla завалит Германию электромобилями

Лидер на глобальном рынке электромобилей Tesla готовится изменить немецкий автопром. Американская автокомпания объявила о планах по двукратному расширению своей четвертой по счету и единственной гигафабрики в Европе, в немецком городке Грюнхайд, расположенном в 35 километрах от Берлина, в земле Бранденбург. После расширения завода он будет производить до миллиона электромобилей Model 3 и Model Y, а также новых моделей в год и станет крупнейшим автозаводом в Германии.

Tesla, конечно, не случайно объявила о планах расширения немецкой гигафабрики именно на этой неделе. Дело в том, что завтра, 19 июля, ожидается квартальный финансовый отчет компании Маска. Дела у нее в этом году в отличие от прошлого пока, по крайней мере, идут очень даже неплохо – акции выросли в цене с начала года на 168%. Такой рывок, кстати, позволил самому Маску вернуть себе неофициальный титул самого богатого человека планеты. У него сейчас, согласно Bloomberg Billionaires Index, 254 млрд долларов, на 50 млрд больше, чем у занимающего вторую строку рейтинга Бернара Арно.