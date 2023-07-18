Tesla завалит Германию электромобилями

Лидер на глобальном рынке электромобилей Tesla готовится изменить немецкий автопром. Американская автокомпания объявила о планах по двукратному расширению своей четвертой по счету и единственной гигафабрики в Европе, в немецком городке Грюнхайд, расположенном в 35 километрах от Берлина, в земле Бранденбург. После расширения завода он будет производить до миллиона электромобилей Model 3 и Model Y, а также новых моделей в год и станет крупнейшим автозаводом в Германии.
Tesla, конечно, не случайно объявила о планах расширения немецкой гигафабрики именно на этой неделе. Дело в том, что завтра, 19 июля, ожидается квартальный финансовый отчет компании Маска. Дела у нее в этом году в отличие от прошлого пока, по крайней мере, идут очень даже неплохо – акции выросли в цене с начала года на 168%. Такой рывок, кстати, позволил самому Маску вернуть себе неофициальный титул самого богатого человека планеты. У него сейчас, согласно Bloomberg Billionaires Index, 254 млрд долларов, на 50 млрд больше, чем у занимающего вторую строку рейтинга Бернара Арно.
В планах расширение производства не только электромобилей, но и батарей и аккумуляторных блоков. Мощность батарей после расширения тоже должна удвоиться: с нынешних 50 ГВт-час до 100 ГВт-час в год. Маск уже получил предварительное разрешение на некоторые изменения на гигафабрике. Однако окончательное решение по расширению власти примут после завершения исследования о последствиях расширения для окружающей среды. Кстати, в Министерстве защиты окружающей среды Бранденбурга окончательное решение обещают принимать с учетом мнения местных жителей.
Проблемы у Илона Маска могут также возникнуть и с самым большим в Германии профсоюзом IG Metall, в который входят работники металлообрабатывающих и электротехнических отраслей. У профсоюза имеются вопросы к условиям труда на немецкой гигафабрике. К тому же, не далее как в июне были уволены 200 работников и приняты на работу временные сотрудники. Но увольнения не отразились на производительности гигафабрики, на которой планируется собирать 5 тыс. электромобилей в неделю.
По суммарным продажам Tesla по-прежнему очень сильно отстает от крупных немецких автоконцернов, но Model Y и Model 3 были признаны в первом квартале лучшими электромобилями в Европе. Они обошли конкурентов ID.3 и ID.4., производимых Volkswagen. Что касается, импорта электромобилей в Германию, то здесь доминирует Китай - почти треть авто поставляет из Поднебесной (в этом году эксперты ожидают, что импорт китайских электромобилей вырастет до 3 миллионов).
За первые пять месяцев года Tesla продала на территории Европы 138294 новых электромобиля. Ее доля в новых автомобилях на континенте выросла до 2,6%.
Продажи электромобилей в объединенной Европе, включая Великобританию, остаются высокими. В январе-мае они выросли, по данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), на 42,3% до 730137.