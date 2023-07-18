Цель — 3000: рынок акций ускорил аномальный рост

В этом году рынок акций обычно мощно растет по понедельникам. По данным БКС, из 26 прошедших понедельников рост наблюдался в 22 случаях. С начала года Индекс Мосбиржи вырос на 37%, в том числе за понедельники индикатор прибавил более 24%.

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Вторники же дали отрицательный вклад в годовой прирост Индекса Мосбиржи — в совокупном размере — 0,5%. Поэтому с утра некоторые аналитики ждали невнятной динамики рынка акций в течение дня, не исключая фиксации части прибыли понедельника и пятницы.

Но основная часть инвесторов этих прогнозов не читала и продолжила покупать. По итогам дня Индекс Мосбиржи вырос на серьезные 1,3%. Эксперты рынка считают, что целью роста индикатора является отметка 3000 пунктов, до которой осталось подрасти около 1,6%.

Отличительной особенностью сегодняшнего дня стали покупки акций, которые практически все аналитики считают малопривлекательными. Так, из наиболее ликвидных акций лучший результат продемонстрировал «Газпром», подорожавший на 2,3%. Поводом для агрессивных покупок этой бумаги стало не только ее отставание от рынка, но и почти апокалиптические прогнозы о жаре в 50 градусов в Европе. Жаркая погода спровоцирует рост потребления электроэнергии для кондиционирования воздуха. Если же «парилка» будет сопровождаться штилем, то европейцам придется резко увеличить потребление газа для выработки электроэнергии, чтобы компенсировать спад её выработки ветровыми электростанциями.

Цены на газ в Европе сегодня хоть и выросли на 8%, но все равно остаются на исторически невысоком упровне: чуть выше $300 за тысячу кубов. И хотя доля «Газпрома» на высокомаржинальном европейском рынке сильно сократилась, его акции при таких прогнозах синоптиков дорожают.

На 3,3% выросли акции «Алросы», несмотря на то, что продажи алмазов и цены на них в мире снижаются. Сегодня отечественные инвесторы ухватились за такой, несколько сомнительный повод, как намерение компании возобновить в далеком 2032 году разработку месторождения «Мир».

Акции «Полиметалла» с результатом +5,1% заняли третью строчку рейтинга роста среди ликвидных акций. Это можно было бы оправдать ростом цен на золото на 1,3% и слабостью рубля, вот только ранее бумаги компании на эти раздражители не реагировали.

Нефть к российскому закрытию подорожала на полтора процента — до почти $80 за баррель. Таким образом, резко снизился, хотя и не исчез совсем, риск удачного тестирования технической поддержки $77,5 за баррель и последующего ухода котировок в коридор $72–77,5. Зато увеличились шансы на поход нефти в район $87–88. Но для такого движения нужны какие-нибудь драйверы.

Рост нефти улучшил техническую картину по «Роснефти». Сегодня бумага подорожала на 0,7% и пытается выйти вверх из бокового коридора, в котором торговалась с середины июня. Похожая картина складывается и в другом секторе — по «Норникелю», который после сегодняшнего роста на 2,3% также стремится вырваться из боковика. Но акциям ГМК это будет сделать сложнее, чем «Роснефти», поскольку они живут в боковом канале с ноября прошлого года. От покупок акций «Норникеля» инвесторов сильно удерживает неопределенность относительно дивидендов.

Продолжается агрессивная распродажа ОФЗ. Индекс Мосбиржи гособлигаций после вчерашнего снижения на четверть процента сегодня потерял еще почти 0,2%. В прошлый раз индикатор закрывался ростом 5 июля, да и то подъем тот был чисто символическим — всего 0,05%.

Сегодня облигационные трейдеры отыгрывали слова замминистра финансов Ирины Окладниковой, которая заявила, что финансовое ведомство будет наращивать объем госдолга, который на конец прошлого года составлял 14,9% ВВП.

«Мы долг будем наращивать, это безнадежная ситуация, мы должны будем это делать, потому что у нас растет расходная часть — нужно поддерживать экономику, мы должны поддерживать военный блок, и наши четыре новых региона нуждаются в существенной поддержке», — цитирует «Интерфакс» замминистра.

Таким образом, трейдеры полагают, что для удовлетворения потребностей бюджета в деньгах Минфин продолжит активно размещать новые выпуски ОФЗ, предлагая по ним премию к рыночной цене уже торгуемых бумаг.

Эта новость негативна и для рубля. Если спрос на обязательства Минфина будет неудовлетворительным, в игру может вступить Банк России, различными способами наводняя банки деньгами, чтобы они покупали ОФЗ. Фактически это будет скрытая ничем не обеспеченная эмиссия.

Сегодня же рубль укрепился к доллару на несущественные 0,1%. Последняя сделка прошла по котировке 90,9 руб. за доллар.