В Кремле сообщили, будет ли Путин встречаться с Эрдоганом

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, будет ли президент РФ Владимир Путин контактировать со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

Отвечая на брифинге с журналистами на вопрос одного из них, появились ли контакты с Эрдоганом в графике Путина после выхода России из зерновой сделки и других событий, представитель Кремля заявил, что «пока не появились», передаёт ТАСС.

Как ранее писал «Эксперт», 14 июля Песков уже высказывался о возможных переговорах Путина с Эрдоганом. Тогда руководитель президентской пресс-службы также заявил, что разговора с Эрдоганом пока нет в графике Путина.