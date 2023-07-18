В Кремле заявили о готовности России к бесплатным поставкам зерна в нуждающиеся страны

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков на ежедневном брифинге с журналистами заявил, что Россия по-прежнему готова бесплатно заместить поставку украинского зерна для нуждающихся стран после выхода из зерновой сделки.

По словам представителя Кремля, Москвы может поддержать нуждающиеся страны и бесплатно заместить поставку украинского зерна, передаёт ТАСС.

«К нашему общему сожалению, речь идёт о достаточно небольших количествах, ибо от зерновой сделки беднейшие страны Африки получили меньше всего и меньше всех», – подчеркнул он.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера сообщил, что тема поставок зерна из РФ в Африку будет обсуждаться на предстоящем в конце июля в Санкт-Петербурге саммите.

«Мы находимся в постоянном контакте с нашими африканскими партнёрами, эти контакты продолжатся на саммите в Санкт-Петербурге, мы готовимся и ждём их», – подчеркнул Песков.

Как считает он, на петербургском саммите Россия – Африка «будет возможность обсудить всю эту проблематику».

Ранее «Эксперт» писал, что 17 июля Песков заявил, что действие зерновой сделки прекращено. По словам представителя Кремля, часть договоренностей, касающихся России, до сих не выполнена. При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Москва «вернётся к реализации этой сделки незамедлительно», как только наши условия будут выполнены.