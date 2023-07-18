В МИД Китая сделали заявление по зерновой сделке

Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Мао Нин прокомментировала прекращение зерновой сделки.

По словам дипломата, Пекин надеется, что все её участники смогут должным образом решить вопрос международной продовольственной безопасности, передаёт РИА Новости.

«Китай надеется, что соответствующие стороны смогут должным образом решить вопрос международной продовольственной безопасности посредством диалога и консультаций», – подчеркнула она. сказала Мао Нин.

Кроме того, официальный представитель китайского МИД отметила, что Поднебесная готова укреплять связи и сотрудничество со всеми сторонами, способствовать формированию более обширного международного консенсуса и вносить позитивный вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности.

Как ранее писал «Эксперт», руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков на сегодняшнем брифинге с журналистами заявил, что Россия по-прежнему готова бесплатно заместить поставку украинского зерна для нуждающихся стран после выхода из зерновой сделки

Напомним, действие зерновой сделки прекращено 17 июля. По мнению депутата Госдумы генерал-майора Леонида Ивлева, под её прикрытием на Украину поступало оружие. Поэтому он считает решение о прекращении сделки абсолютно правильным решением.