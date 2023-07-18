В России на основе отечественных технологий создается система противодействия легализации незаконных доходов

В России началась разработка международной системы обмена информацией (СОИ) со странами Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, которая станет одним из инструментов противодействия легализации незаконных доходов. Об этом говорится на официальном Телеграм-канале правительства.

Сообщается, что премьер Михаил Мишустин распорядился обеспечить финансирование данного проекта, подписав соответствующее распоряжение. «До конца года за счет федеральных средств специалисты выполнят работы по техническому проектированию и созданию прототипа СОИ. Ресурс планируется создать на основе отечественных технологий в 2023-2026 годах. В систему войдут закрытые каналы коммуникаций с дружественными странами», — информирует кабинет министров.

В сообщении уточняется, что координировать работы по созданию системы поручено Росфинмониторингу.

Напомним, накануне глава правительства сообщил, что совмин подготовил Концепцию регулирования отрасли квантовых коммуникаций в России на ближайшие 6,5 лет, с целью обеспечения безопасной передачи по сетям связи значимых для граждан, бизнеса и государства данных.