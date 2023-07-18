В Великобритании назвали причину провального контрнаступления ВСУ

Старший научный сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади, назвал главную причину провального контрнаступления ВСУ.

По его мнению, украинская армия несёт большие потери, так как подразделения не владеют навыками общевойсковых операций. Именно поэтому, убеждён он, в ВСУ уже так долго нет успехов на фронте, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

«Украинские вооруженные силы ещё не владеют навыками крупномасштабных общевойсковых операций, – подчеркнул он. – Поэтому их наступательные операции не проходят синхронно».

При этом британский эксперт считает, что ситуация поменяется, если ВСУ начнут действовать более систематизировано.

«В противном случае все наступления будут заканчиваться кровопролитными битвами, в которых будут расходоваться резервы», – резюмировал Гади.

Как ранее писал «Эксперт», по мнению другого британского политолога – главы лондонской консалтинговой фирмы Mayak Intelligence Марка Галеотти, медленный темп украинского контрнаступления связан с тем, что российская армия находится «в лучшей форме».

Кроме того, считает он, «русские успели создать мощные оборонительные укрепления, так называемую линию Суровикина».