Вице-мэр Ефимов: на Портале поставщиков Москвы заключили почти 280 тыс. закупок на 42 млрд рублей

Московский Портал поставщиков демонстрирует востребованность среди заказчиков: за полгода с начала 2023 года на ресурсе совершили 278,8 тысяч закупок на сумму 42,2 млрд рублей. Это на 7 тысяч больше, чем в январе-июне прошлого года. Об этом сообщил вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москва – город, который развивает предпринимательство. Наибольшее количество закупок было связано с поставками строительных и хозяйственных товаров, бытовой техники, средств связи, оргтехники и электроники, а также медицинских товаров и образовательных услуг. По ним совершили 42,1 тыс. сделок на сумму 6,5 млрд рублей.

Всего на портале зарегистрированы 310 тыс. предпринимателей со всей страны, которые оказывают более 2 млн услуг. Среди них около 56 тысяч госзаказчиков – представители 40 регионов России. Кроме столицы активность на ресурсе проявляют заказчики из Пермского края, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Новгородской и Псковской областей, рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. По его словам, эти регионы за полгода провели 46,2 тыс. процедур на сумму 6,1 млрд рублей.

В этом году на Портале поставщиков стало проще регистрироваться: процедура теперь занимает не более пяти минут. Более того, за счет измененного интерфейса и более простой логики заполнения формы процесс стал понятнее, пояснили в департаменте информационных технологий. Помимо этого, предприниматели теперь могут не ждать подтверждения регистрации с паролем на почте, поскольку код можно задать самостоятельно.

В числе модернизированных функций портала также отметили подсказки со ссылками на карточки товаров, возможность распознавания опечаток и транслитерации, применения фильтров и характеристик для более точного поиска. Кроме того, на ресурсе появился раздел, где публикуются запросы коммерческих предложений от столичных заказчиков, что упростило расчет начальной цены будущих закупок и предоставило возможность прогнозировать спрос и планировать участие в тендерах.

Портал поставщиков появился в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. На данный момент на ресурсе заключают около 1,5 тысячи контрактов ежедневно.