Владельцы «Европейского медицинского центра» взялись за гигиену

Владельцы «Европейского медицинского центра» продолжают диверсифицировать бизнес. На днях компания «Новые технологии» Игоря Шилова и Андрея Яновского, которой и принадлежит ЕМС, купила российский бизнес шведской компании Essity, производителя средств личной гигиены под известными брендами Zewa, Libero, Libress и Tena. Сумма сделки составила 117 млн долларов. В России у компании три завода в Ленинградской и Тульской области, на которых работают в общей сложности 1,3 тысячи человек.

Менее, чем год назад ЕМС приобрел 72% акций в компании-дистрибуторе медицинского оборудования «Астра-77». Сумма сделки составила 52,7 млн долларов. Компания развивалась весьма успешно, до пандемии входила в топ-3 поставщиков медтехники страны, и ее ключевым заказчиком был Департамент здравоохранения Москвы. В 2021 году выручка «Астра-77» составила почти 5 млрд рублей, чистая прибыль — 1,4 млрд. рублей.

Стратегическая задача ЕМС — расширение бизнеса в смежных областях и новой для нее сфере — «торговле медицинским оборудованием и реагентами для лабораторных исследований», а также вертикальная интеграция бизнеса. Возможно, активная диверсификация связана с заметным спадом на рынке частной медицины в прошлом году, особенно в дорогом сегменте. Так, согласно последней отчетности ЕМС за 2022 год, при росте скорректированной выручки ЕМС (не учитывает выручку от строительства) на 6,3% до 306,8 млн евро, чистая прибыль снизилась на 33,8% — до 45 млн евро, при этом средний чек в поликлиническом звене вырос на 20% — до 315 евро за визит. Отчасти на динамику показателей повлияли скачки курса и переоценка финансовых инструментов, но и количество посещений ЕМС снизилось на 20 процентов.