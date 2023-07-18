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ВСУ несут под Купянском критические потери и отступают без приказа

18 июля 2023, 09:53

Киев бросает в огонь свои потрепанные в боях части, которые не выдерживают столкновения с российскими вооруженными силами и самовольно отступают

t.me/mod_russia

Украинские вооруженные формирования не могут содержать натиск российской армии на Купянском направлении и вынуждены отходить с позиций без приказа. Об этом сообщает РИА «Новости», приводя слова военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко. По его словам, потери ВСУ носят критический характер. 

«Из-за критических потерь вооруженных формирований Украины и успешных действий ВС РФ северо-восточнее населенного пункта Купянск, украинское командование на местах вынуждено оттягивать свои силы и средства на вторую и третью линию обороны. Многие позиции оставляются украинскими боевиками без согласования с вышестоящим руководством», – заявил Марочко. 

Эксперт отметил, что по факту отступления своих войск Киев начал ряд служебных разбирательств, пытаясь одновременно заткнуть дыры на позициях воинскими частями, уже понесшими ранее серьезные потери. 

Напомним, Украина 4 июня начала широкомасштабные боевые действия на всей линии боевого соприкосновения. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, противник нигде не добился успеха, понеся ощутимые потери в живой силе и технике.
 