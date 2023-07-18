Ефимов: бизнес Москвы нарастил энергопотребление на 1,4%

Столичный коммерческий сектор в январе – мае 2023 года увеличил потребление электроэнергии на 1,4% до 13,7 млрд киловатт-часов по сравнению с этим же периодом прошлого года. Такая динамика косвенно подтверждает развитие городского бизнеса. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Наибольший рост зафиксировали в строительной отрасли – на 2,6% до 637 млн киловатт-часов. По словам заммэра, это связано с увеличивающимися темпами ввода недвижимости, в том числе социальных и инфраструктурных объектов. Промышленный сектор за первые пять месяцев с начала года потребил 2,1 млрд киловатт-часов, что соответствует показателям прошлого года.

Москва — город с развитым производством. По данным столичного Департамента экономической политики и развития, в общей сложности совокупный объем энергопотребления в столице в январе-мае 2023 года вырос на 1,1% до 18,9 млрд киловатт-часов, добавили в городском департаменте экономической политики и развития.