Зерно из Ленинградской области повезли судами

18 июля стало известно, что через терминал «Порт Высоцкий», который расположен на острове Высоцкий в Финском заливе в 90 км от Санкт-Петербурга, перевалены первые 200 тыс. тонн зерна.

Это экзотическая для наших портов грузовая номенклатура, так как фактически вся перевалка этой культуры осуществляется в Азово-Черноморском бассейне, передаёт издание 47news.

Эта новость, появившаяся на фоне прекращения черноморской зерновой инициативе, примечательно тем, что в конце апреля, отправляя тестовую партию пшеницы из Ленобласти в Африку, таможенники закрасили на фотографиях название судна.

При этом сама Ленинградская область не производит продовольственную пшеницу, а зерно, которое пошло на экспорт через 47 регион, пришло по железной дороге из Омской области и Казахстана.

Напомним, что по итогам 2022 года в Ленинградской области отчитались о рекордном за историю региона урожае зерна 171 тысяча тонн. Выращиваемые в хозяйствах этого области пшеница, рожь и ячмень, являются фуражными культурами, которые используются для животноводческих кормов.

Между тем продовольственная пшеница, необходимая для выпечки хлеба, идёт даже не в Ленинградскую область, а в Петербург, где сосредоточены все мельничные мощности, работающие на два соседних субъекта.

По словам аграрного вице-губернатора области Олега Малащенко, несмотря на то, что 2022 год год был по фуражному зерну для региона рекордным, пока обеспечить себя этим продуктом самостоятельно регион объективно не может.

«В год нам необходимо полтора миллиона фуражного зерна, – подчеркнул чиновник. – Основной его потребитель наши птицефабрики. Они, в свою очередь, дают мясо птицы и яйцо. Учитывая, что у нас в планах выйти на 4 млрд яиц ежегодно, то получается, то зерна нам потребуется больше. Везём его из Краснодарского края, с Алтая… Понятно, что в такой ситуации наше, ленинградское зерно, за границу не идёт».

Помимо «Порта Высоцкий», который начал зерновой экспорт после долгих лет работы с углём, в регионе функционируют ещё три проекта портовых зерновых терминалов. Но здесь речь идёт о новых объектах.

Рядом, в том же Высоцке, свой зерновой комплекс возводит компания «Технотранс». Общий объём инвестиционных вложений в данный проект составляет 13 млрд руб. Пропускная способность нового морского грузового терминала составит до 4 млн тонн в год, а мощность производственного комплекса – до 200 тыс. тонн ежегодно. Начать первые отправки в компании обещали уже в конце следующего года.

Также заняться перевалкой зерна собирается и компания «Новотранс» миллиардера Константина Гончарова, которая реализует в Лужской губе проект Lugaport. Этот проект планируется должен завершить к 2024 году.

Кроме этого, есть ещё один проект. Речь идёт о «Балтийском зерновом терминале» от калининградской УК «Содружество». Данная компания долгие годы искала место на побережье Финского залива под свой транспортно-логистический комплекс, пока не получила согласование на стройку в бухте Батарейная под Ломоносовом. Однако против этого проекта выступали местные жители, поэтому его решили перенести в большую Усть-Лугу.

