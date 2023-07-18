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Зерновая сделка была прикрытием для доставки оружия на Украину, заявили в Госдуме

18 июля 2023, 12:50
David Goldman / AP / NTB

Дупутат Государственной Думы от республики Крым, генерал-майор Леонид Ивлев заявил, что под прикрытием зерновой сделки на Украину поступало оружие. Об этом парламентарий сказал в интервью РИА Новости, назвав шаг России по приостановлению участия в соглашении правильным.

«Прекращение зерновой сделки — абсолютно правильное решение. Под ее прикрытием на Украину доставлялось вооружение, боеприпасы и дальнобойные ракеты», — приводит информагентство слова депутата. 

Меж тем, ряд стран блока НАТО уже озвучили свои требования по возобновлению зерновой сделки. Как сообщают СМИ, с подобным заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкин, аналогичную позицию выразили в Вене и Анкаре. Президент Украины Зеленский призвал продолжать выполнение сделки невзирая на позицию России. 

Напомним, 17 июля Москва заявила о прекращении зерновой сделки, в рамках которой российские ВС не препятствовали транспортировке зерна из украинских портов. Свои действия Россия мотивировала игнорированием контрагентами ее интересов, прописанных в меморандуме к упомянутому соглашению. 
 