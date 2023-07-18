«Звезда по имени Солнце»: ЦБ выпустил монету в память о Викторе Цое

Банк России с 18 июля выпускает в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом 3 рубля и тиражом 5 тыс. штук. Песни Виктора Цоя слушают до сих пор, их знает уже не одно поколение, пояснили в пресс-службе ЦБ.

Статья по теме: ЦБ выпустил золотые червонцы

«Советский рок-музыкант, основатель и солист группы "Кино" Виктор Цой был кумиром своего времени, а его песни стали символом эпохи перестройки. Цой также известен работами в кино: в фильме "Асса" он сыграл самого себя, а после главной роли в картине "Игла" журнал "Советский экран" признал его актером года. Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм», — сообщили в Центробанке.

На лицевой стороне монеты находятся рельефное изображение герба РФ и надписи: «Российская Федерация», «Банк России», номинал монеты: «3 рубля», дата: «2023 г.», а также обозначение металла по Периодической системе Менделеева, проба сплава, товарный знак Петербургского монетного двора и масса чистого драгметалла.

На оборотной стороне изображен Виктор Цой с микрофоном на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения гитары с символическими языками пламени. Слева по окружности имеется рельефная надпись: «Виктор Цой», а внизу в две строки — даты жизни: «1962» и «1990».

Как пояснили в пресс-службе ЦБ, купить монеты можно в АО «Гознак» и в 123 банках, с которыми у регулятора заключено соглашение о распространении таких монет.