10 компаний, которые внесли значимый вклад в развитие экономики России. Кто получил награды на Всероссийской премии «Созидатель»

«Мы познакомились с кейсами российского бизнеса, который открывает новые филиалы, инвестируя в строительство и создавая новые рабочие места. Компаниями, которые разрабатывают инновационные аналоги зарубежной продукции и создают технологичные проекты, используют все возможные ресурсы для обеспечения комфорта граждан, помнят о культурном наследии. И, помимо этого, развивают социальные проекты, заботятся об экологии», — поделился Григорий Полкан, генеральный директор Demis Group.

Премия показала примеры успешных компаний, которые остались и развиваются в непростых условиях современной экономики и санкционного кризиса в России. Но именно такие времена лучше всего подходят для трансформации, для увеличения эффективности своих бизнесов, для пересмотра старых и уже неконкурентных механизмов работы.

«Ни одна страна в мире не испытывала такого санкционного давления: 10 тысяч санкций и рестрикций наложены на нашу страну бывшими западными партнёрами. Тем не менее наши предприятия чувствуют себя в этой ситуации комфортно и работают с полной отдачей, создают рабочие места, делают всё возможное для людей и для нашей общей победы», — заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

Организаторами премии, стартовавшей 1 апреля 2023 года, стали маркетинговое агентство Demis Group и ЛДПР при поддержке Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

«Demis Group с экспертизой более 20 лет помогает российскому бизнесу масштабироваться и занимать устойчивые позиции на рынке. Премия «Созидатель» полностью отражает нашу миссию — вывести на свет отечественный бизнес, который сейчас нуждается в максимальной поддержке, показать на всеобщее обозрение те компании, которые масштабируются, внедряют инновации, развивают импортозамещение, увеличивают долю рынка и рабочие места, развивают экономику России и верят в ее развитие», — отметил Григорий Полкан, говоря о целях премии.

Передовые компании в 10 номинациях были отобраны по строгим критериям.

Победителями стали:

В номинации «Вклад в импортозамещение страны» — российская компания - производитель стоматологической продукции «Стар Смайл», создатель отечественных элайнеров, которые заменили капы для ортодонтического лечения от европейских и американских производителей. В номинации «Ускоренная геоэкспансия: рост филиальной сети внутри страны» — группа компаний в сфере здравоохранения «Медси» со штатом более 13 000 сотрудников, обеспечивающая рабочие места в регионах. В номинации «Ускоренное масштабирование: рост числа рабочих мест» — производитель изделий из чугуна «Литлидер», запускающий 2 производства с общей производительностью свыше 1 800 тонн в год и участвующий в строительстве трассы М-12 Москва — Казань. В номинации «Новые прорывные технологии» — создатель инновационной технологии переработки пластика «Акролаб Технолоджи». Новый подход позволяет вернуть до 90% сырья обратно в производство и снизить стоимость вторичных материалов по рынку на 20%. В номинации «Ускоренное развитие: запуск новых направлений» — компания «СМАРТ ЧОЙС ДРИНКС», разрабатывающая напитки с экологичным составом и низкой калорийностью (первый аналог — Smart Cola + CBD) . В номинации «Лучшее предприятие малого бизнеса» — производитель сахарного сиропа из натуральных отечественных ингредиентов «СахарOFF», обладатель сертификата «Органический продукт России». В номинации «Русское наследие» — крупный производитель пряжи «Пехорский текстиль» (25% внутреннего рынка), участвующий в формировании гособоронзаказа и реализации программы импортозамещения. В номинации «Лучший социальный проект, организованный бизнесом» — компания Quiti, оказывающая услуги по транспортному сопровождению детей с обеспечением безопасности, предоставляющая рабочие места ранним пенсионерам, обладатель премии #ВСЕГДАЧЕЛОВЕК за участие в социальном проекте международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь доктора Лизы». В номинации «Вклад в экологию» — компания «Неотекс», которая выпускает геотекстиль из вторичного сырья и влияет на сохранение экологии. В номинации «Инновационные решения для жизни» — компания «Удобные решения», разрабатывающая ПО и мобильные приложения в сфере ЖКХ для управляющих компаний и граждан.

Помимо информационной поддержки и почетных званий, все номинанты получат комплексную маркетинговую стратегию на 12 месяцев от Demis Group, которая будет включать глубокие рыночные исследования и пошаговый план продвижения бизнеса с учетом оптимизации продукта, сервиса, определения пути развития. Уникальный набор инструментов и экспертный подход позволят вывести бизнес на более высокий уровень и в разы увеличить текущие показатели эффективности.

«В России много талантливых бизнесменов, тех, кто работает нестандартно и создает бизнес-проекты, которые вносят реальный вклад в экономику, создают импортозамещение и инновационное производство. Премия призвана как раз такие бизнес-компании отмечать и побуждать правительство и тех, от кого зависит развитие этих инновационных производств, поддерживать таких людей, новаторов», — подчеркнул лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Номинанты подтвердили, насколько важны признание и поддержка. А наличие здоровой конкуренции является двигателем экономического роста и способствует достижению лучших результатов.