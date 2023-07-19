Аксенов сообщил подробности ЧП на полигоне в Крыму и уточнил схему проезда по «Тавриде»

«Причины возгорания на полигоне в Кировском районе установят следственные органы. Пострадавших нет. Эвакуированным жителям оказывается помощь, люди в пунктах временного размещения будут обеспечены всем необходимым. Ликвидация последствий будет проведена в кратчайшие сроки. [...] Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации», – говорится в сообщении.

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Помимо этого, Аксенов обнародовал схему проезда по трассе «Таврида». При движении со стороны Симферополя в районе села Льговское необходимо свернуть с трассы на старую дорогу. Выезд на «Тавриду» возможен через Первомайское или Феодосию. Маршрут движения в обратном направлении аналогичный, либо по дороге Феодосия – Белогорск, говорится в Телеграм-канале крымского руководителя.

Напомним, сегодня утром Аксенов сообщил, что возник пожар на полигоне в Кировском районе Крыма. В связи с ЧП была перекрыта трасса «Таврида». Создан оперативный штаб, из зоны, прилегающей к полигону, начата эвакуация жителей – всего около 2000 человек. Глава Крыма также заявил, что власти республики справятся с пожаром на полигоне своими силами, ликвидация последствий будет завершена в кратчайшие сроки.

