Акции дня: отчетность подтолкнула котировки X5 Retail group

Акции ритейлера X5 Retail group торговались в плюсе по итогам сессии на Мосбирже в среду, 19 июля. Бумаги подорожали на +6,39% до 1947,5 руб. за штуку.

Трейдеры проявили интерес к акциям после публикации отчетности за второй квартал 2023 года. Так, консолидированная чистая выручка увеличилась на 19,1% до 770,7 млрд рублей, а офлайн-продажи выросли на 17,6%, до 743,6 млрд рублей.

«Сильные операционные результаты X5 Retail Group за второй квартал 2023 года отражают улучшение условий деятельности и успешные усилия компании по привлечению покупателей, а также точечные сделки по приобретению активов. Все это позволяет ей упрочивать лидерство на рынке продовольственной розницы. Публикация финансовых результатов эмитента за 2К23 запланирована на 15 августа», - считает эксперт инвестбанка «Синара» Константин Белов.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал -0,38% до 2943,43 пунктов. Индекс РТС снизился на -0,96% до 1015,13 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:10 мск составила 80 долларов за баррель (+0,23%). Российская валюта слабела – 91,39 руб. за доллар.